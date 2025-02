Ágatha Ruiz de la Prada rompe con José Manuel Díaz-Patón: "Espero que siga siendo mi abogado"

Ágatha Ruiz de la Prada ha confirmado su ruptura con José Manuel Díaz-Patón, el que ha sido su pareja durante los tres últimos años. La relación comenzó a deteriorarse cuando la diseñadora hizo un comentario desafortunado sobre los gitanos. El abogado salió en su defensa y las declaraciones que dio le situaron en el centro de la noticia, convirtiéndole en uno de los protagonistas del escándalo. Esta fama tan repentina ha hecho mella y Ágatha ha optado por tomar distancia.

La famosa empresaria se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para dar explicaciones y ha declarado: «Yo espero que siga siendo mi abogado y que me gane muchos casos, pero la relación ya se ha roto. Somos muy amigos y espero que lo sigamos siendo porque yo le quiero mucho».

Patón había hablado previamente con el citado programa, asegurando que desconocía los nuevos sentimientos de Ágatha, pero ella promete que sí estaba al tanto de todo. «Dice que no sabe si hemos roto, pero sí que lo sabe. Si alguien pasa de hablar contigo varias veces por teléfono a no llamarte ya te lo puedes imaginar». De esta forma, lo que comenzó siendo un enfado ha acabado con una separación que pocos habían visto venir, pues la pareja parecía estar muy enamorada.

Ágatha Ruiz de la Prada en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La diseñadora ha sacado a la venta un libro y durante la presentación del proyecto le dedicó unas palabras a José Manuel. Este detalle calmó los rumores y muchos pensaron que habían arreglado las cosas, pero no hay nada más lejos de la realidad.

El motivo de la ruptura

Ágatha Ruiz de la Prada es uno de los rostros más conocidos de la crónica social de nuestro país. Tiene contacto con celebridades, cantantes, empresarios y artistas de diferentes ámbitos. Es decir, está acostumbrada a tratar con los medios. José Manuel Díaz-Patón era una persona anónima cuando se enamoró de él y nunca hubiera pensado que quería ser famoso. «Ha decidido que esto de la prensa le encanta. Ha sido horrible», comenta al respecto.

Ha sido clara y ha explicado cuál es el motivo que hay detrás de la ruptura: «Le he pedido mil veces que pare y ha seguido… se le ha subido la fama a la cabeza». Parece que Patón se ha dejado llevar demasiado y la empresaria no está dispuesta a seguir aguantando. Eso sí, reconoce que durante el tiempo que ha estado con él todo ha sido maravilloso.

Ágatha Ruiz de la Prada en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«He estado tres años con él y me lo he pasado increíble, yo nunca pensé que a esta edad me lo iba a pasar tan bien. Nos lo hemos pasado genial, pero poco a poco han ido apareciendo problemas de convivencia», ha declarado en ¡De Viernes!.

La fama lo ha cambiado todo

A pesar de que en un primer momento estaba encantada con la defensa que había hecho su novio, ahora dice: «No me gusta nada que esto sea tan público». La fama de Patón lo ha cambiado todo y Ágatha siente que ha llegado el momento de emprender una aventura en solitario.

«Le agradezco muchísimo lo que ha dicho y lo que siente, pero él sabe que esto se ha acabado. Estoy encantada, ha sido un milagro a mi edad, pero no hay vuelta atrás. Lo que yo no quería es que esto se acabara aquí», concluye durante su última intervención en televisión.