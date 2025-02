Ágatha Ruiz de la Prada se pronuncia sobre los rumores de crisis con Patón: "Está todo fenomenal"

Fue en 2022 cuando el corazón de Ágatha Ruiz de la Prada se convertía de nuevo en noticia tras confirmarse su relación con José Manuel Díaz-Patón. Su primera aparición en público fue durante la boda de Alejandra Ansón (hija del empresario Rafael Ansón y sobrina del periodista Luis María Ansón) y, desde entonces, no se han vuelto a separar. Sin embargo, en los últimos días, no han parado de circular rumores que señalan que la relación entre la diseñadora de moda y el abogado estaría atravesando una fuerte crisis. Un bache que, según lo publicado, se debería a la exposición a la que se están viendo sometidos a raíz del comentario que realizó como coletilla Ágatha sobre la etnia gitana.

«Yo no voy a hablar de eso. Esa información pertenece a nuestra más absoluta intimidad. Si ella se atribuye el mando sobre nuestra relación, tendrá que ser ella quien lo diga», explicaba Patón desde el magazine presentado por Sonsoles Ónega en las tardes de Atresmedia. Minutos más tarde, Ágatha optaba por la misma discreción y prefería no pronunciarse al respecto desde el plató de TardeAR. Sin embargo, al ver que las especulaciones no han cesado, la empresaria ha dado un paso al frente y ha desmentido su supuesta ruptura con el letrado.

Ágatha Ruiz de la Prada en Madrid. (Foto: Gtres)

«Está todo fenomenal», decía ante los micrófonos de Gtres. Sin querer pronunciarse en exceso y sin aportar ningún otro dato en concreto, Ágatha se subía de manera apresurada a un taxi, optando de nuevo por la discreción con la que siempre ha querido tratar su vida privada delante de las cámaras. Tanto es así que cuando debutó en TardeAR, el pasado 3 de febrero, y vio el revuelo que estaba ocasionando su situación sentimental, reiteró que formaba parte del programa en calidad de colaboradora y no de personaje del corazón.

Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón en Madrid. (Foto: Gtres)

La defensa de José Manuel Díaz-Patón a Ágatha Ruiz de la Prada

Estos rumores de crisis se han generado después de que José Manuel Díaz-Patón hablara públicamente sobre la polémica que ha protagonizado Ágatha Ruiz de la Prada tras unas declaraciones acerca de la forma de vida de los gitanos. Dicho revuelo ha obligado al abogado a pronunciarse en diferentes medios de comunicación y a escribir un artículo en La Tribuna de Toledo, bajo el título La piel muy fina, donde dejaba más que clara su defensa hacia su pareja. «Hay personas que se aprovechan de estos fallos expresivos para acusar al interlocutor de racista […] Son expresiones hechas y dejes del castellano sin maldad ni malicia, pero siempre hay quien le busca tres pies al gato», sentenciaba.