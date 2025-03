Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón pusieron fin a su historia de amor después de tres años juntos hace unas semanas. Ahora, el abogado ha sido visto con una mujer, con quien acudió a la presentación del libro de Mari Ángeles Grajal, Jaime Ostos, sin filtros de la que se marchó antes de comenzar el acto. Un movimiento que ha provocado una vorágine de reacciones.

Tras lo ocurrido, su ex, Ágatha Ruiz de la Prada se ha pronunciado. En el marco de la presentación de su nuevo proyecto en colaboración con OCA, la diseñadora ha indicado que «menos mal que se da cuenta de lo que es tener un contrato». «Me parece muy bien, que sea discreto», ha añadido. «Cuanto más discretito,mejor», ha añadido.

Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón. (Foto: Gtres)

A finales del mes de febrero, Patón se sinceró sobre su ruptura con Ágatha Ruiz de la Prada. «Yo cuando empecé a salir con Ágatha yo sabía que iba a acabar o por la puerta grande o en la enfermería y he terminado en la enfermería porque es una tía que vale muchísimo, con mucho poder y potencia, pero yo tampoco soy manco. Como abogado he empezado de cero y tengo un despacho en Madrid a base de tener coraje y tesón», indicó.

«Es muy difícil encontrar una mujer como ella, yo sé que la voy a echar mucho de menos (…) Te juro por mis hijos que he querido a todas las mujeres con las que he estado. Todas las personas que han salido conmigo son un diez. Yo soy del montón», añadió en ¡De Viernes!

José Manuel Díaz-Patón junto a una mujer. (Foto: Gtres)

Después ante la pregunta sobre si estaba enamorado se sinceró. «No me gustaría, pero sí. Esto ha puesto una raya en el suelo y de alguna manera yo creo que no va a volver conmigo, no tengo ninguna esperanza. Pero, si lo hiciera, tendríamos que poner las cosas claras», puntualizó.

Ágatha Ruiz de la Prada en un evento. (Foto: Gtres)

«Es una mujer muy cariñosa y muy cercana. Cuando empecé a salir con ella me descolocó y me quedé enamorado», confesó sobre cómo fue el inicio de su historia de amor. «Nunca ha ocurrido nada grave entre nosotros. Mataría por ella…», expresó.