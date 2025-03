Carmen Lomana ha puesto sobre la mesa una posible reconciliación con Ágatha Ruiz de la Prada. La socialité y la diseñadora de moda fueron amigas durante veinte años, pero, hace justo dos años se desató un conflicto entre ellas con, incluso, intercambios de mensajes la una sobre la otra a través de los medios de comunicación. Esta polémica llegó a raíz de que Lomana hablara en un programa de Telecinco sobre la relación de la colaboradora de TardeAR y su ex marido, Pedro J. Ramírez. «Vivían como dos buenos hermanos en la misma casa. Cada uno hacía su vida», sentenció. Unas declaraciones que marcaron un antes y un después entre ellas y que ponían fin a su amistad.

Carmen Lomana se pronuncia sobre un acercamiento con Ágatha tras años enfrentadas

Desde entonces, no ha habido tregua entre ellas y cada vez que han podido, se han lanzado reproches la una a la otra, tanto en eventos como en entrevistas televisivas. Dos años después de que comenzara esta guerra mediática, ahora parece que Lomana ha dado un paso atrás y ha dado a entender en su última reaparición pública que la reconciliación está cada vez más cerca, aunque por el momento no se ha puesto en contacto con la diseñadora de moda.

Otro de los puntos de conflicto entre ellas han sido los hombres. Lomana mantiene una estrecha relación de amistad con Luis Gasset, ex de la diseñadora de moda y al que, según ha dicho, «adora». Un asunto que ha zanjado en las últimas horas. «No podéis vivir sin el conflicto y el drama. Yo le voy a decir a Ágatha, mira, vamos a explotar esto, porque ahora que estamos tan calladas, todo el mundo sigue preguntando», ha comenzado diciendo.

Carmen Lomana en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras ello, la socialité ha sorprendido al reflexionar sobre la polémica que ha protagonizado en los últimos años con su ex amiga y ha desvelado que tiene intención de alzar la bandera blanca en su conflicto mediático: «Lo he dicho, digo, es que esto ya me parece una vergüenza. Dos mujeres, dos señoras, que han sido amigas, no pueden estar tirando dardos». Además, ha añadido que no se refiere tanto a un acercamiento, si no a la posibilidad de tener una relación cordial: «Yo le dije que consideraba que ya estaba bien y que debíamos parar esto. Pero… Y se ha parado. Porque además se ha quitado el Patón».

Finalmente, la socialité, que le desea lo mejor a Ágatha, ha reconocido que por el momento no se ha dado una conversación entre ellas, aunque sí que han coincidido en varios eventos ya que ambas forman parte del mismo círculo social: «No, porque… No, yo lo dije en la radio y probablemente se lo habrán dicho. Pero yo estoy feliz de que ella esté feliz y de que se olvide un poco ya de toda esta guerra absurda».