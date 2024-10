Susanna Griso se posiciona del lado de Bárbara Rey en la guerra familiar de la vedette

Susanna Griso se ha posicionado del lado de Bárbara Rey y su hija Sofía después de que el hijo de la vedette, Ángel Cristo Jr., facilitara a la revista holandesa Privé unas fotografías de su madre besándose con Juan Carlos I. Unas imágenes que fueron realizadas en 1994 en Madrid. Nada más salir a la luz este material Griso, presentadora de Espejo Público, tuvo un desencuentro con Sofía Cristo, que acudió al plató del citado espacio para defender a su progenitora. Sin embargo, este episodio forma ya parte del pasado porque la periodista y la DJ han acercado posturas y su relación continúa intacta como el primer día.

Sobre esto ha hablado Susanna en su encuentro con las cámaras de Gtres. Pues mira, me da mucha pena por ella porque le tengo mucho cariño. Le he cogido muchísimo aprecio a Sofía después de casi un año y medio trabajando con ella y me duele haber tenido la discusión que tuvimos el otro día pero ya se lo he dicho a ella personalmente, que era inevitable que yo le hiciera la pregunta. No dejaba de ser el elefante en la habitación. Era el tema de debate a lo largo de toda la mañana. Para ella es muy incómodo y podría haberse ausentado ese día y no haber ido a trabajar, pero estuvo allí y se lo agradezco que diese la cara para defender a su madre, que entiendo que es lo que haríamos cualquiera de nosotros», ha expresado.

«Ayer ya nos besamos y nos contamos fuera de cámara lo que sentíamos cada una y está resuelto», ha añadido. Además, la comunicadora se ha posicionado del lado de Bárbara y su hija. «Bueno, ahí sí que tomo partido y me pongo del bando de Sofía y de su madre que creo que son víctimas de esta situación», ha comentado, dejando así clara su opinión.

Por otro lado, Susanna Griso ha comentado que para ella lo único interesante de esas fotografías es si hubo algún pago por ellas. «Si hubo el supuesto chantaje o no lo hubo. Lo demás forma parte de la vida personal de Juan Carlos I y ahí no entro», ha hecho hincapié.

Murcia y Galicia

Cuando se publicaron las fotografías de Juan Carlos I en actitud cariñosa con Bárbara Rey, el padre del Rey Felipe VI se encontraba en Galicia. Después trascendió que la vedette se había refugiado en su Murcia natal en medio de la polémica en la que se ha visto envuelta.