Susanna Griso y Sofía Cristo han logrado hacer las paces públicamente tras el enfrentamiento que protagonizaron hace varios días, en directo, en Espejo Público. Todo comenzó cuando vieron la luz las fotografías de Bárbara Rey y el Rey emérito besándose en una semanario holandés. El programa de Antena 3 debatió el asunto ante la atenta mirada de la propia Sofía, que ocupó su silla habitual de colaboradora dispuesta a que Griso le hiciera varias preguntas que terminaron provocando un notable malestar en la hija de la ex vedette. Sofía interpretó las cuestiones y comentarios del resto de colaboradores en plató como un ataque personal, llegando a amenazar incluso con demandar a su propio programa si seguían proyectando las controvertidas imágenes y a criticar el «lenguaje no verbal» de Griso.

«No me gusta tu lenguaje no verbal, Susanna, porque tengo la sensación de que ante algo que me está doliendo te veo con una sonrisita de ironía que parece que te estás mofando de lo que a mi me está molestando. No me apetece seguir hablando del tema, ni me apetece el tono tampoco. Soy libre de decidir si quiero o no quiero y, como es un tema muy delicado y que va a ir por lo penal, porque esto es un delito, no voy a hablar. Y todos los medios que se hagan eco de esta publicación van a ir por adelante», aseveró Sofía Cristo.

Unas palabras para las que la hija de Bárbara Rey ha pedido perdón en su vuelta al trabajo este lunes 30 de septiembre. Sofía no ha estado presente en plató, si bien ha intervendido en directo a través de una videollamada. Preguntada expresamente por cómo se encuentra, la Dj ha reconocido que están siendo unos momentos muy duros para ella y, especialmente, para su madre. «Yo siempre voy a estar en medio de todo, aunque no lo merezca, y lo haré siempre por defender a mi madre, pero, realmente, es muy duro», ha dicho justificando con ello que «la dureza» y «falta de asertividad» en sus reacciones se debe a su amor hacia la ex vedette.

Pero nada ha quedado ahí. Tras esto, Sofía se ha dirigido directamente a Susanna Griso. «¿Ya somos amigas?», ha comenzado diciendo. «Tu labor como periodista la estabas haciendo, pero entiéndeme como hija y sabedora de la realidad… Para mí que eres una persona que aprecio y estamos siempre de bromas… Me mordí muchísimo la lengua. Lo pasé mal porque tengo cariño», ha añadido Sofía Cristo. A lo que Susanna Griso, muy directa, le ha respondido: «Yo también me la mordí».

En su intervención, Sofía Cristo ha asegurado quiere seguir colaborando en Espejo Público, aunque con una condición: que no se repita lo vivido en plató. «No va a volver a pasar, pero si vuelve a pasar me da igual que seas Susanna o Pepa la panadera, por mi madre voy contra quien sea. Mi verdad es la verdad, la única verdad, no quiero hablar mucho porque no quiero darle más voz ni un altavoz a esta persona (…) Seguiré la recomendación de las abogadas, hay imágenes que no deberíais sacar porque vamos a ir a por todos sin distinciones (…) Quiero estar a gusto en la que considero hacer mi casa, que es Antena 3 y Espejo Público, intentaré hacer mi trabajo y favoreceros», ha señalado.