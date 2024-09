Sofía Cristo ha reaparecido en televisión después de que salieran a la luz las imágenes de su madre, Bárbara Rey, y el Rey Juan Carlos I en actitud cariñosa. Unas fotografías que su hermano, Ángel Cristo Jr., ha facilitado a la revista holandesa Privé. Por este motivo, la DJ ha acudido al plató de Espejo Público para así poder hablar en primera persona de esta polémica en la que se ha visto envuelta la actriz.

Si bien en un principio parecía que estaba guardando la compostura, poco después ha estallado en directo con el fin de defender a su progenitora, a quien está muy unida desde siempre. «No se merece esto mi madre, es una forma de maltrato. No es justo. Me preocupa la salud de mi madre», ha indicado Sofía.

Sofía Cristo en las inmediaciones de Atresmedia. (Foto: Gtres)

«Mi madre está destrozada y llorando como una niña pequeña. Se están diciendo muchas cosas que son mentira, en revistas extranjeras y la gente al final se lo cree. Por mucho que intentes que no te afecten las cosas, somos seres humanos y tendemos a quedarnos con las cosas negativas», ha añadido. De esta manera, Sofía ha confesado cómo se encuentra la vedette tras lo ocurrido.

A medida que ha ido explicando su situación, Sofía Cristo ha mostrado su enfado. «¿Sabéis lo que os digo? Que no me apetece seguir hablando del tema, ni me apetece el tono tampoco. Soy libre de decidir si quiero o no quiero y como es un tema muy delicado y que va a ir por lo penal, porque esto es un delito», ha dicho. «Y al final yo tomaré la determinación de si quiero estar comentándolo o no. Yo siempre voy a estar apoyando a mi madre, a una mujer que la ha maltratado mi padre, mi hermano», ha proseguido.

Sofía Cristo rompe con su hermano

Sofía Cristo ha asegurado también que la relación con su hermano está completamente rota y que ya no hay vuelta atrás. «Tengo capacidad de perdón, pero cuando las personas están muertas, como pasó con mi padre», ha insistido tajante.

Sofía Cristo en el plató de ‘Espejo Público’. (Foto: Antena 3)

Sobre las fotografías en cuestión, que fueron tomadas en 1994, Cristo ha explicado que se sustrajeron durante una mudanza, donde desapareció un baúl lleno de imágenes. «Son unas fotos que se roban hace muchísimo tiempo, no sé cuántos años, cuando mi madre hace la mudanza a Marbella, esa mudanza se encarga de hacerla mi hermano. Estaban en la caja fuerte con unas fotografías y otras mías familiares, todas las fotos de mi vida», ha explicado Sofía. «Hace dos meses me llega un paquete, con fotos de mi madre, de mi padre… entiendo que es de mi hermano», ha contado.

Bárbara Rey besándose con el Rey Juan Carlos I. (Foto: ‘Privé’)

«Aquí ya hemos contado que la última vez que le pide dinero a mi madre y ella no le da porque no puede, él le amenaza con que iba a ser algo muy peligroso. Tenemos de testigo a Lydia Lozano, que a ella intentó venderlas hace muchos años. Mi madre me ha dicho alguna vez ‘sé que tu hermano sacará las fotos’. Mi madre me dijo qué pena que un hijo pueda vejar y maltratar a una madre», ha continuado antes de desearle que «ojalá se pudra en la cárcel».