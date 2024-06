En su última entrevista, Ángel Cristo Jr. puso en alerta a los espectadores sobre el estado de salud de su hermana, Sofía Cristo. El hijo de Bárbara Rey aludió al pasaje de las adicciones de la DJ -del todo superado para ella-, asegurando que el estilo de vida que llevaría Sofía en la actualidad, podría conducirla a una nueva recaída. «Sigue trabajando en la noche, que ningún terapeuta le recomendaría que siguiese haciendo ese trabajo en el que está expuesta a lo que ella no debería estar. Lo que he dicho es que ella puede tener una recaída y si le ha dolido, lo siento en el alma. Cuando mi hermana iba al circo cuando era joven porque se lo pasaba bien y cuando era adolescente porque había dinero y había droga», fueron las palabras de ex concursante de Supervivientes.

Unas a las que ha respondido, muy tajante, la propia Sofía, en la tarde de este martes. Sofía Cristo ha sido captada por las cámaras de Gtres en las inmediaciones de su domicilio en Madrid y, preguntada expresamente por las últimas declaraciones de su hermano, la colaboradora de Espejo Público se ha limitado a decir que está «bien, muy bien». «Ya sabéis que no voy a decir nada. Yo estoy bien, muchas gracias. Os mando un beso», ha dicho. Con su actitud, Sofía Cristo se ha mostrado nuevamente muy reacia a cualquier posible reconciliación con su hermano Ángel. Una idea que sería recíproca por parte de él.

Sofía Cristo, en Madrid. (Foto: Gtres)

Fue en abril del año 2013 cuando Sofía Cristo, delante de las cámaras del programa Sálvame Deluxe, habló alto y claro, y por primera vez, de su adicción a las drogas y de la importante decisión que había tomado. «El problema se llama droga y soy adicta. Empecé con los porros, seguí con la cocaína y ahora consumo droga de diseño», aseguró. La hija de Bárbara Rey declaró que había tocado fondo y se mostró muy convencida de que su testimonio iba a ayudar a mucha gente para evitar caer en el infierno de las sustancias estupefacientes. «Quiero vivir y quiero ser feliz. Quiero dejar de hacer daño a la gente que me quiere, como mi madre y mi hermano», declaró, visiblemente emocionada.

Desde entonces, lo cierto es que Sofía Cristo ha enfatizado su desvinculación de las adicciones en varias ocasiones. De hecho, la DJ se ha formado como intervencionista familiar de adicciones, y puesto al frente de varios proyectos con los que ayudar a todos aquellos que están en la misma situación que ella vivió años atrás.

Sofía Cristo, en Madrid. (Foto: Gtres)

El apoyo incondicional de Bárbara Rey a Sofía Cristo

El nuevo frente que ha abierto Ángel Cristo Jr. contra Sofía Cristo ha hecho que Bárbara Rey de un paso al frente y apoye a su hija públicamente, ya sea ante la prensa o a través de sus redes sociales. Prueba de ello es el mensaje que la ex vedette ha dedicado a Sofía en su perfil de Instagram, donde reúne a cerca de noventa mil seguidores: «Eres mi vida, te quiero, hija mía. Eres la luz de mi vida y de la de muchas personas. Nunca, nunca, nunca olvides lo fuerte que eres, lo buena persona que eres y la falta que hace en este mundo personas como Tú. Te adoro», reza el escrito de Bárbara.