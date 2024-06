Ángel Cristo sorprende al destapar cómo era la verdadera relación de Sofía Cristo con su padre

Ángel Cristo ha vuelto a dar una entrevista en su programa de cabecera para defenderse de las acusaciones que ha recibido durante su participación en Supervivientes. Ha sido más claro que nunca y ha asegurado que ya no quiere saber nada más de su hermana. Hasta la fecha había roto con Bárbara Rey, pero ahora ha extendido este conflicto a Sofía Cristo y ha destapado datos que nadie conocía.

Ángel Cristo ha sorprendido al explicar qué tipo de relación tenía Sofía con su padre. Asegura que no se ocupó de él en ningún momento y promete que actuó desde el interés, pues únicamente iba al circo para divertirse, siempre siguiendo su versión de los hechos.

«Mi hermana no ha cuidado a mi padre en ninguna ocasión, solamente le ha gustado ir al circo a pasárselo bien, porque tenía la libertad que no tenía en mi casa. Que no diga tonterías porque la mayoría de las veces que ha ido al circo era cuando era joven y se lo pasaba bien y era divertido. Luego, cuando era adolescente, iba porque ahí había dinero y droga».

Ángel Cristo carga duramente contra su hermana, Sofía Cristo: “Se lo ha pasado bien en el circo de adolescente porque había dinero y había droga” 🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/xbm0mkIDgz — De viernes (@deviernestv) May 31, 2024

Ángel Cristo está muy dolido con su hermana. Durante su participación en Supervivientes, el ex concursante llevaba una cinta roja en la cabeza para rendir homenaje a su padre. Bárbara Rey cree que esto es «apología del maltrato» y Sofía ha respaldado esta teoría, algo que ha terminado con la paciencia de Ángel.

Ángel Cristo responde a su hermana: «Esto ya pasa los límites»

El hijo de Bárbara Rey se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para aclarar su situación. Recalca que en ningún momento ha hecho apología de nada y no entiende los dardos que ha recibido por parte de su familia. «Tanto mi hermana como mi madre me han querido tachar de agresivo y violento todo este tiempo. Yo no hago apología (del maltrato) por ponerme una cinta que usaba mi padre para trabajar, ¿qué chorradas dice esta chica? ¿Qué está diciendo? Esto ya pasa los límites de la absurdez. Ya no saben como defenderse».

Ángel Cristo, durante su última entrevista. (Foto. Telecinco)

Según la visión de Ángel, Sofía Cristo no atendió a su padre porque estaba centrada en otros asuntos. Tras la muerte del domador, fue Ángel quien se hizo cargo de ella, por eso no entiende que la relación haya acabado de esta forma. Eso sí, tiene claro que no hay marcha atrás.

Así era la relación entre Ángel y Sofía

El invitado de ¡De Viernes! ha destapado cómo era el vínculo que tuvo con Sofía Cristo en el pasado para que el público entienda su punto de vista. Se siente doblemente traicionado. Por un lado defiende que su madre no se ha portado bien con él y por el otro que su hermana no ha tomado partido por el bando correcto, ahí está la clave de todo.

Bárbara Rey, junto a sus hijos Sofía y Ángel Cristo. (Foto: Gtres)

Ángel asegura que Bárbara Rey le condicionó para ejercer de padre de Sofía, algo que les generó bastantes problemas porque no dejaban de ser hermanos.

«A mi me tocó ejercer de padre y de madre con mi hermana y eso me supuso muchos problemas con mi hermana. Me tocó cuidarla y protegerla y nos ha supuesto tener discusiones de hermanos que ni siquiera ella entendía porque no sabía lo que era para un niño como yo era ejercer de padre que era lo que mi madre me exigía».

El gran apoyo de Ángel Cristo

Ángel Cristo y Ana Herminia, en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

El hijo del domador cree que Ana Herminia es una de las pocas personas que le ha demostrado su lealtad, por eso va a casarse con ella «lo más pronto posible». Ana ha ganado mucha popularidad en los platós de Telecinco, sobre todo a raíz de salir a la luz su pasado en común con Finito de Córdoba, algo que no ha afectado en absoluto a su relación con Ángel.