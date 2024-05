Ángel Cristo sorprende al salir de ‘Supervivientes’ y cuenta "una cosa buena" que le enseñó Bárbara Rey

Ángel Cristo ya está en España. Después de ser expulsado disciplinariamente de Supervivientes 2024 (tras saltarse una de las normas más importantes del concurso), el hijo de Bárbara Rey ha regresado a su país natal para hacer frente a todas y cada una de las acusaciones que ha protagonizado desde que decidió formar parte de la pequeña pantalla. Anoche fue recibido en el plató de Mediaset para conceder su primera entrevista después de lo ocurrido en Honduras, pero, horas después, al llegar a su domicilio de Madrid, también atendió a las cámaras de Gtres que se encontraban en los alrededores de su casa. Fue precisamente en ese momento cuando desveló una de las «cosas buenas» que le había enseñado su madre desde pequeño.

«Hay una cosa buena que mi madre me enseñó siempre. Y es que a la prensa se le trata bien. Y es de las pocas cosas que me enseñó buenas», manifestaba. El reportero hizo hincapié en que las madres, por lo general, enseñan muchas cosas a sus hijos y Ángel, en tono irónico, lo afirmó, aunque no entró en mayores detalles sobre si esos aprendizajes, en su caso, fueron más buenos que malos, o viceversa. Sea como fuere, lo cierto es que decidió interactuar con los medios de comunicación gracias a lo que Bárbara Rey le enseñó sobre cómo actuar en la esfera pública.

Ángel Cristo en Madrid. (Foto: Gtres)

Ángel Cristo siempre había gozado de una vida personal guardada en un inquebrantable blindaje pero, desde que decidió conceder su primera entrevista en televisión el pasado mes de noviembre, concretamente en el programa ¡De viernes!, eso ha cambiado. De hecho, durante su conversación con los micrófonos de Gtres, también expresó que una de las cosas que más le iba a costar después de su experiencia en los Cayos Cochinos era salir a la calle. «Antes me encantaba salir e ir en Metro y que nadie me conociese, pero son cosas que es lo que hay», decía.

Ángel Cristo en Madrid. (Foto: Gtres)

‘Calculador’ y ‘montajista’ son algunos de los adjetivos que han circulado en las últimas semanas para describir la personalidad de Ángel Cristo. Pronunciándose al respecto, el hijo de la vedette tiene claro que lo único que ha hecho ha sido contar sus vivencias: «Yo nunca he estado en ningún reality, nunca he estado en ningún montaje, eso lo sabéis todos. Yo nunca he vendido nada y lo único que he hecho es contar mi vida. La gente dice que he hablado de mi familia. No, yo he contado lo que he vivido, y por desgracia, ha sido con mi familia», sentenciaba.

Los reporteros le informaban en ese momento de que su madre, Bárbara Rey, había iniciado acciones legales contra él, algo que no pareció generar ningún tipo de nerviosismo al entrevistado: «¿Me ha puesto una demanda? Pues mira, ya tengo otra. De verdad que es absurdo. Cuando una va ante un juez, jura decir la verdad, así que vamos a decir todos la verdad. [….] No tengo miedo porque mi madre me ha sentado varias veces en el banquillo. Yo voy a un juzgado y es como si voy ahora mismo a mi casa», concluía.