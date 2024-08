La disputa familiar entre Ángel Cristo Jr. y sus cercanos se está convirtiendo en una auténtica tormenta legal y mediática. En medio de un mar de acusaciones y enfrentamientos públicos, tanto la madre, Bárbara Rey, como la hermana, Sofía Cristo, han decidido tomar acciones legales contra el hijo del célebre domador de circo. La controversia comenzó a ganar terreno en noviembre del año pasado, cuando empezó a lanzar duras críticas contra su madre en los platós de Telecinco. La tensión se intensificó tras su paso por Supervivientes, y la situación se ha convertido en un auténtico drama judicial.

La primera en lanzar la ofensiva legal fue Bárbara Rey, quien ha presentado una demanda que supera las 180 páginas. La veterana vedette acusa a su hijo de múltiples delitos, entre ellos la violación de su derecho al honor, revelación de secretos y calumnias. Entre los puntos destacados de su demanda, se encuentran las controvertidas fotografías con el rey emérito y las graves acusaciones que Ángel ha hecho sobre su infancia y el trato recibido por ella.

No menos polémica ha sido la demanda de Sofía, quien también ha decidido emprender acciones legales contra su hermano. En una demanda civil presentada el 31 de julio, Sofía exige una cuantiosa compensación económica por los daños morales que le ha causado Ángel. Según Aurelio Manzano, periodista y colaborador de Espejo Público, las razones que motivaron esta demanda incluyen los comentarios constantes de Ángel sobre los problemas de Sofía con las drogas y las despectivas declaraciones sobre su carácter en televisión. La demanda ha sido presentada como civil y no penal, dado que Sofía y su madre no buscan encarcelar a Ángel, sino obtener una compensación económica significativa. La cifra exacta aún no ha sido revelada, pero está claro que la DJ busca una indemnización considerable, por lo que considera una clara vulneración de su honor.

Entre los comentarios más destacados, Ángel acusó a Sofía de tener un gusto particular por el circo debido a su relación con las drogas, un comentario que no solo ha herido profundamente a su hermana, sino que también ha levantado una ola de indignación. Según Ángel, la situación de Sofía trabajando en la noche después de haber superado sus problemas con las drogas era “incongruente”. Estas declaraciones, que rozan el límite de la falta de tacto, han sido ampliamente condenadas.

La situación no tardó en escalar. Consciente del daño causado, Ángel se vio forzado a retractarse y aclarar sus palabras. En una disculpa pública, afirmó: “Puedo haber sido desafortunado en algunas cosas que he dicho. A pesar de mis comentarios, sigo pensando que mi hermana es una superviviente que ha logrado superar obstáculos muy difíciles”. Sin embargo, la aclaración ha hecho poco para calmar las aguas turbulentas que ha generado con sus declaraciones iniciales.

Ambas mujeres han expresado su profundo malestar por la actitud de Ángel, quien, según ellas, ha utilizado sus vidas para obtener notoriedad y dinero a expensas de su sufrimiento. Bárbara ha llegado a confesar que ha tenido que recurrir nuevamente a psicólogos y psiquiatras debido a la angustia que le han causado las recientes revelaciones de su hijo. Por su parte, Sofía ha manifestado que solo perdonará a su hermano «después de muerto», en una referencia a cómo trató a su propio padre.