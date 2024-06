Bárbara Rey sentencia a Ángel Cristo Jr. tras su última entrevista: "No le perdona ni Dios"

Hasta hace apenas siete meses no se sabía nada de él, pero fue el pasado noviembre cuando Ángel Cristo Jr. decidió abandonar su eterno blindaje para contar detalles de su infancia y de su familia que, hasta ahora, eran completamente desconocidos. Después de su polémica participación en Supervivientes, el hijo de la vedette ha regresado a España con más fuerza que nunca para continuar destapando los entresijos del clan al que pertenece. Sin ir más lejos, esta semana, ha concedido una de las entrevistas más demoledoras de su trayectoria mediática en la que narra cómo su madre fingía suicidarse delante suya. Como no podía ser de otra manera, por alusiones directas, sus palabras han tenido una rápida respuesta por parte de Bárbara Rey.

«Solamente voy a decir lo siguiente: lo que está diciendo mi hijo es totalmente mentira. Es falso. Y eso es algo que se va a demostrar en los juzgados», comenzaba a decir en las calles de Marbella. «Lo que dice mi hijo es gravísimo pero considero que todavía es mucho más grave que se de cabida y veracidad a semejantes barbaridades», proseguía explicando visiblemente molesta con el huracán mediático en el que está metida.

Bárbara Rey en Marbella. (Foto: Gtres)

Defendiéndose como nunca antes lo había hecho, la vedette confesaba que su hijo estaba diciendo «una mentira detrás de otra» y que todo lo que están aguantando tanto ella como Sofía Cristo con sus palabras «van a tener su merecido»: «Lo que está sufriendo mi hija y lo que yo estoy sufriendo, eso no lo perdona ni Dios», sentenciaba.

Sofía Cristo, derrumbada

Sofía Cristo también se ha mostrado visiblemente afectada por las palabras de Ángel Cristo Jr en la revista Lecturas. Tal y como ha contado ella misma desde el programa Espejo Público, entre sus planes no entra hacer las paces con su hermano, ya que considera que los ataques que han recibido tanto ella como su madre en los últimos meses han sido muy duros. «Yo no hago daño a nadie, hago mi vida… ¿Por qué la gente es así?», decía entre lágrimas. «Perdonaré a mi hermano cuando se muera, como a mi padre», confesaba.

Sofía Cristo en el programa ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

«Yo me he sentado en platós, pero nunca he hablado mal de mi hermano. Me he sentado para defenderla de mi padre, que la maltrataba. He hablado de mi vida, de mis adicciones… Nunca he hablado mal de nadie. Cuando he hablado de mi padre, ha sido para defender a mi madre, a la que maltrataba. Nunca he hablado de él porque no quería salir en la prensa», concluía.