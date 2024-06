Cuando parecía que la relación de Ángel Cristo Jr. con su familia no tenía punto de retorno, el hijo de Bárbara Rey ha sorprendido con un gesto a la prensa con el que deja entrever que le gustaría solucionar las cosas. Al menos, con su hermana, Sofía Cristo. Según él, la guerra que tiene abierta con la DJ y con su madre no está propiciada por él mismo sino por el continúo cruce de reproches por parte de las dos mujeres hacia su persona. No obstante, con la primera parece que podría llegar a un buen entendimiento.

Ha sido en la mañana de este lunes cuando Ángel Cristo Jr. se ha dejado ver por las calles de Madrid en compañía de su actual pareja sentimental y futura esposa, Ana Herminia. Aunque el hijo de Bárbara Rey se ha mostrado muy esquivo y ha guardado silencio ante las preguntas de los medios de comunicación ya sea sobre su madre o Sofía Cristo, lo cierto es que al ahondar en esta última, y en especial, en una posible reconciliación entre los hermanos, Ángel Cristo Jr. ha esbozado una ligera sonrisa al tiempo que Herminia ha dicho: «Está muy tranquilo. Eso decía, si».

Ángel Cristo Jr., por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

El gesto de Ángel Cristo Jr. llega y llama especialmente la atención por ello, apenas unos días después de que de que el ex concusante de Supervivientes, se sentará de nuevo en el plató de ¡De Viernes!, en Telecinco, para hablar sobre su situación familiar y responder a todos quienes durante días le han acusado de «vender a su madre y su hermana, y también sus intimidades». Ángel desveló que no existe posibilidad alguna de reconciliación con su madre porque, en sus propias palabras, no hay nada bueno en estar cerca de ella. Además, el televisivo confesó que en los años que ha estado al lado de Bárbara Rey durante su infancia y su adolescencia, ha escuchado cómo la ex vedette hablaba mal de prácticamente todo el mundo, inclusive de quienes parecían sus personas de máxima confianza.

«La relación con mi madre está rota para siempre, yo no le deseo nada malo, pero el cordón umbilical está roto para siempre. Tanto mi madre como mi hermana se han dedicado a atacar a Ana precisamente cuando yo estaba lejos. En la isla no pensé en mi madre para nada, si tuviera que quedarme con algo bueno de ella me quedaría con que me enseñó a nadar, como ella ha contado, me tiraba al agua y a nadar, no quedaba otra», dijo.

Ángel Cristo Jr., por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Por lo que respecta a Sofía Cristo, Ángel pidió perdón a su hermana por, en una entrevista anterior, aludir al pasaje de las adicciones de la DJ -del todo superado para ella-, asegurando que el estilo de vida que llevaría Sofía en la actualidad, podría conducirla a una nueva recaída. «Sigue trabajando en la noche, que ningún terapeuta le recomendaría que siguiese haciendo ese trabajo en el que está expuesta a lo que ella no debería estar. Lo que he dicho es que ella puede tener una recaída y si le ha dolido, lo siento en el alma. Cuando mi hermana iba al circo cuando era joven porque se lo pasaba bien y cuando era adolescente porque había dinero y había droga», fueron las palabras de ex concursante de Supervivientes.