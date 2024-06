La clave del doble rasero de Bárbara Rey con su hijo Ángel Cristo Jr.

Durante muchos años, Ángel Cristo Jr. ha estado alejado del foco mediático. Posición que parecía que iba a mantener. Sin embargo, el pasado mes de noviembre se sentó por primera vez en ¡De viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco.

En su intervención, el hijo del domador Ángel Cristo y Bárbara Rey recordó cómo fue su infancia. Etapa que definió como una «verdadera pesadilla». «Mi casa era un infierno. (…) Mi padre no supo gestionar estar con una mujer como mi madre, ella era muy moderna para la época. Mi miedo era que no mataran a mi madre», contó. Ya de adolescente y con Ángel Cristo y Bárbara Rey divorciados (estuvieron poco más de nueve años casados), Ángel recordó el momento en el que su madre recuperó la custodia de sus hijos y en el que él se convirtió en un esclavo para ella. «Yo pensaba que era él, pero la verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Desde que llegaba a casa del colegio, mi madre me cargaba de responsabilidades, hasta que se iba la luz del día. Le daba igual que tuviera colegio, que estudiara o tuviera exámenes», explicó.

Angel Cristo Jr. al salir de ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Unas declaraciones, que, como fue de esperar, provocaron una guerra mediática familiar. Si bien en un primer momento, tanto Bárbara como Sofía se mantuvieron prudentes, poco después se conoció que emprenderían acciones legales contra Ángel, sobre todo, cuando se conoció su participación en Supervivientes 2024. Formato de Telecinco que tuvo que abandonar a escasas semanas de la final al ser expulsado disciplinariamente al saltarse las normas del concurso.

Es aquí, cuando surge un nuevo punto de desencuentros entre los tres miembros de la familia porque durante su participación en el reality presentado por Jorge Javier Vázquez, Ángel Cristo Jr. llevó una banda en la cabeza de color rojo. Algo que generó una gran polémica por el significado que había detrás.

Ángel Cristo Jr., Bárbara Rey y Sofía Cristo, juntos. (Foto: Gtres)

El significado de la banda roja

«El significado de la cinta roja tenía que ver con lo que estaba viviendo en la isla. Mi padre la utilizaba mucho antes de conocer a mi madre», comenzó diciendo en su intervención en ¡De viernes! del pasado 31 de mayo. Y es que, su madre manifestó la decepción que sentía con su hijo al ver cómo llevó ese accesorio que también llevaba Ángel Cristo (padre). «Me parece muy retorcido y bajo que se asocie esa cinta roja con el maltrato. Podía haberlo dicho antes y no seguir haciendo tele a mi costa», indicó Ángel (hijo). «También me recordaba a Rambo y yo ahí en la isla hasta me sentía en una selva y, cuando me sentía atacado por tantas personas, me sentía un guerrero», insistió. De esta manera, aclaró que nada tenía que ver con lo que se estaba comentando.

Ángel Cristo Jr. condena los actos de su padre

También, durante esta última reaparición televisiva, el ex superviviente quiso hacer referencia a los malos tratos de su padre, condenándolos por completo. «Yo nunca he ocultado que mi padre fue un maltratador y que se portó fatal con mi madre. No puedo negar la evidencia», señaló. «Yo dije que mi padre disparó a mi madre y que mi hermana y yo hemos tenido que esconder hasta la cubertería del hotel por miedo a que le hiciera daño a mi madre», continuó. Además, quiso relatar algunos episodios que vivió en primera persona. «Mi padre hizo cosas terribles. Las cosas que yo he vivido en la casa de La Moraleja con él y con mi madre no son justificables», explicó. Pese a lo mencionado anteriormente, Ángel Cristo Jr. comentó que había logrado perdonar a su padre porque «él pedía perdón de verdad. Estaba arrepentido. Pero la gente no puede olvidar que estaba metido hasta el fondo en el mundo del alcohol y las drogas».

El perdón de Bárbara Rey

Y es que, cabe recordar que en abril de 2023, se emitió el tercer capítulo de Una vida Bárbara, la docuserie sobre la vida y la carrera de la vedete. Durante la emisión se centró en su matrimonio con el domador, al que conoció en la madrileña sala de fiestas Lido.

«Le tenía que perdonar, si no, no podría haber hecho las cosas que hice por él después», expresó por aquel entonces. «Me daba lástima, lo elegí como hombre para hacer la vida con él y como padre de mis hijos. No pudo ser, porque él no supo quererme, porque estaba lleno de complejos y era un hombre muy violento», añadió.

Bárbara Rey en Madrid. (Foto: Gtres)

El propio Ángel Cristo Jr. intervino en esta pieza audiovisual, y aseguró que se quedaba con los buenos momentos vividos con su padre. Por su parte, Sofía Cristo comentó que ella cree que su padre se arrepiente de cómo se comportó y de lo que hizo. «Ha pagado con creces todo el daño que hizo y que también tuve momentos muy bonitos con mi padre. Recuerdo su sonrisa, que me encantaba dormir con él…», explicó la DJ.