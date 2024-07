Bárbara Rey se posiciona con Alejandra Rubio y manda un mensaje envenenado a Amador Mohedano

Bárbara Rey se ha desplazado hasta Madrid para presentar Las Campanadas del Orgullo LGTBI y ha coincidido con otros rostros conocidos, como por ejemplo con el periodista Omar Suárez. La vedette está de plena actualidad a raíz de sus polémicas familiares, por eso todo lo que dice se convierte en tendencia. En esta ocasión ha preferido no hablar de su entorno, pero sí ha compartido su opinión sobre las últimas polémicas que rodean a Alejandra Rubio.

A pesar de tener cierta amistad con Amador Mohedano, la ex de Ángel Cristo se ha posicionado con las Campos y ha mandado un mensaje envenenado al representante. Le ha recordado que antes de opinar sobre el embarazo de Alejandra debe echar la vista atrás y pensar sobre la relación que su hija Rosario mantuvo con Antonio Tejado.

Bárbara Rey, en las fiestas del Orgullo LGTBI. (Foto: Gtres)

Bárbara está haciendo referencia a los problemas legales que Antonio tuvo a raíz del robo que se produjo en casa de María del Monte. «Opinar sobre el embarazo, sobre si está bien o está mal o sobre la persona que va a tener el hijo me parece por su parte muy mal. No hay que olvidar que Chayo se quedó embarazada muy jovencita, mas joven que Alejandra y ya vemos dónde está el padre del niño. Entonces eso me preció feísimo. Lo digo porque me da la gana y ya está», ha declarado al respecto.

Bárbara Rey se niega a hablar de Edmundo Arrocet

La postura de Bárbara Rey es muy interesante, pues hace un tiempo mantuvo una relación fugaz con Edmundo Arrocet, íntimo enemigo del clan Campos. Por eso ha sorprendido tanto que se haya posicionado al lado de la familia de María Teresa. «Mira, yo de él no voy a opinar nada en absoluto porque no me interesa», ha comentado cuando ha escuchado el nombre del humorista.

Edmundo Arrocet, en un evento (Foto: Gtres)

«A mí el embarazo me parece bien, está enamorada y no me parece justo los ataques que está recibiendo por estar embarazada, además como si fuera una niña adolescente. Tiene 24 años, la mayoría de mujeres hace nada con 20, con 19 y con 18 tienen hijos, entonces no entiendo este revuelo tan inmenso», comenta delante de los micrófonos de la agencia Gtres.

Más adelante ha dejado claro que la hija de Terelu Campos está en su derecho de anunciar la llegada de su bebé cómo y dónde quiera: «No entiendo que critiquen a Alejandra por dar exclusivas, ella dijo que no lo hacía, pero puede cambiar de opinión. Estamos en un país donde se cambia de opinión mucho, pero muchísimo, ¿o no? Eso por un lado y por otro lado mira, escuché a una persona el otro día que quizá no tendría que decirlo porque es una persona que siempre me ha caído muy bien, que es Amador».

Bárbara Rey, de momento, no publicará sus memorias

Bárbara Rey, en las fiestas del Orgullo LGTBI. (Foto: Gtres)

Su relación secreta con Juan Carlos I, su polémica separación de Ángel Cristo, su idilio con Chelo García-Cortés y los hombres a los que ha conquistado son algunos de los temas que servirían a Bárbara de fuente de inspiración cuando decida escribir su historia. Ese momento ya ha llegado, pero no tiene intención de compartir el documento con nadie.

«Tengo muchas cosas escritas, pero no tengo prisa, no tengo necesidad. A veces pienso que es mejor que salgan cuando yo ya no esté, pero esto va a ser muy tarde porque yo tengo pensamiento de quedarme aquí un rato largo», responde cuando le preguntan por sus memorias.

Bárbara también ha aprovechado para felicitar públicamente a su hija Sofía. La DJ ha celebrado su cumpleaños al lado de la vedette. Están más unidas que nunca y han disfrutado de este día tan especial.