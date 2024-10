Bárbara Rey reaparece tras la publicación de sus fotos con Juan Carlos I

Bárbara Rey ha sido preguntada expresamente por su complicada relación con su hijo, Ángel Cristo Jr., quien estaría detrás de la difusión de estas controvertidas fotografías. Aunque sin éxito. La ex vedette ha decidido no hacer declaraciones sobre la posible demanda que podría presentar contra el ex concursante de Supervivientes. De hecho, cuando los periodistas han insistido en el tema, Bárbara ha respondido de manera tajante: «No, en absoluto, no he hablado con nadie. Hasta luego», ha dicho.

Las imágenes en cuestión fueron tomadas, presuntamente, a principios de los años 90 por el propio Ángel Cristo Jr cuando este tenía solo trece años, y sirvieron para chantajear al que, entonces, era el Rey de España. «Ella me dijo que era un hombre terrible que la trataba mal, sentí pena por ella y sentí que tenía que ayudar a mi madre. Nadie más quería que la hiciera porque esas fotos valían millones. La idea era esconderse en la casa dela vecina, esconderse y luego hacer las fotos», contó el hijo de Bárbara Rey hace escasos días en una entrevista el programa ¡De Viernes!.

La relación entre el Rey Juan Carlos y Bárbara Rey, cabe destacar, ha sido motivo de numerosos rumores desde los años 90. Las fotos reveladas por Ángel Cristo Jr. podrían ser solo una parte de la evidencia que vincula al monarca emérito con la artista, y tal vez no las más controvertidas. Según Emilio Alonso, ex director del CESID, en su libro El jefe de los espías, Bárbara habría chantajeado al Rey en varias ocasiones, amenazando con divulgar material comprometedor que confirmaría sus encuentros.

Bárbara Rey se enteró por televisión de que Privé había publicado sus fotografías con el Rey Emérito hace apenas una semana. Entonces, la artista aseguró que va iba tomar medidas legales contra todos quienes atenten contra su honor e intimidad. Asimismo, contradijo la versión de su hijo. «No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. No sabía nada de esto. Me he quedado… en fin. No sabía yo que podían llegar hasta este extremo, qué vergüenza, en fin, no tengo nada que decir (…) Con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es…Y cómo ha sido toda la vida. Solo te diré que las fotos no las ha hecho mi hijo y nunca en la vida las hubiera hecho mi hijo. Se van a tomar medias legales», expresó.