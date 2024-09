En varios segmentos del programa se ha insinuado que, aunque María José Campanario ha intentado mantenerse al margen de la atención mediática para salvaguardar su privacidad, sí ha realizado algunas apariciones en televisión. «Tú no eres una anónima, víctima, que te encuentras detrás de alguien y que los palos te vienen. Todo el mundo cobraba, vale, pero también ella. Ella no ha decidido ser Paloma Cuevas. He oído a su suegra, a su suegro, y hasta a los hermanos de Jesulín hablando de ella», ha afirmado Gema López, al tiempo que en pantalla aparecía el titular: «Campa a sus anchas». Un juego de palabras, sea como fuere, que no habría hecho ninguna gracia a la propia María José Campanario.

La esposa de Jesulín de Ubrique ha reaccionado a lo anterior durante la emisión, en directo, del programa. Lo ha hecho por medio del periodista Raúl García, otro de los colaboradores del espacio matinal, a quien ha expresado su malestar por cómo se estaba abordando su figura. «María José está muy molesta, muy enfadada. Una de las cosas es por un rótulo. Dice que ella no se llama ‘La Campa’, ella se llama María José Campanario. Unos vídeos tampoco le han hecho mucha gracia», ha explicado Raúl.

Tras recibir esa inesperada queja en directo, Susanna Griso, que ha asegurado tener «una muy buena relación personal» con María José Campanario, se ha mostrado muy sorprendida con la protesta, si bien ha justificado el extendido uso del sobrenombre ‘La Campa’ en los medios, pues lo cierto es que no solo Espejo Público lo emplea. «Que te llamen ‘La’ ya implica que eres un poder mediático (…) Como La Faraona (Lola Flores) o La más grande (Rocío Jurado)», ha defendido Susanna. «El mérito es que María José tiene entidad propia y todo el mundo sabe quién es», ha añadido Gema López, por su parte, defendiendo con ello la postura de la presentadora.

Mª José Campanario y Jesulín de Ubrique: su nueva faceta en televisión

Será este jueves, 5 de septiembre, cuando Emparejados, el programa liderado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido, suponga una nueva incursión de María José Campanario y Jesulín de Ubrique en televisión. El matrimonio se unirá al ex futbolista y su esposa dominando la entrevista principal mientras cuentan su dinámicacomo marido y mujer, y asesoran y apadrinan al resto de los invitados del programa.