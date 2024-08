La rutina de entrenamiento de María José Campanario: así luce la mujer de Jesulín de Ubrique

En una reciente foto, la vimos luciendo un bañador blanco, descansando en una hamaca bajo el sol. Una visión tan radiante que nos hizo preguntarnos cuál es su secreto para mantener ese cuerpazo. Así que, nos pusimos a investigar para descubrir los secretos detrás de sus hábitos saludables y cómo lograr esos músculos firmes que parecen esculpidos por los dioses del fitness.

María José no se anda con tonterías cuando se trata de su entrenamiento. Ella se dedica a tener un abdomen plano y unos brazos tonificados que desafían las leyes de la gravedad. Además, comparte en sus redes sociales que acude a un lugar llamado Sano en Arcos de la Frontera, donde la magia sucede. Este centro de entrenamiento personalizado es como el spa para los músculos: se adapta a tus necesidades individuales y te da la atención personalizada que tus músculos necesitan para brillar. ¡Y eso no es todo! La odontóloga también se enfrenta a planchas con rotación, un ejercicio que parece sacado de una película de acción. Estas planchas avanzadas no solo trabajan el abdomen, sino también los oblicuos y la espalda baja, ¡haciendo que cada sesión sea un verdadero reto! También le gustan las sentadillas en la pared, las sentadillas tradicionales, y no olvida esos bíceps y tríceps que lucen tan bien en sus fotos.