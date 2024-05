Belén Esteban da un paso al frente tras las últimas declaraciones de María José Campanario en televisión

Belén Esteban lo ha vuelto a hacer. Lejos de optar por el silencio y la discreción, la de Paracuellos ha comentado la sonada intervención de María José Campanario en televisión, el pasado martes, 28 de mayo, con motivo de su 46º cumpleaños. La odontóloga intervino en el programa Y ahora Sonsoles para declarar en riguroso directo que se encontraba en uno de los mejores momentos de su vida, al mismo tiempo que desvelaba algún que otro detalle desconocido sobre su matrimonio con Jesulín de Ubrique. Como no podía ser de otra manera, este miércoles, los colaboradores del programa Ni que fuéramos Shhh han comentado las palabras de la esposa del torero y, aprovechando el momento, la apodada como ‘la princesa del pueblo’ ha dado un paso al frente y ha desvelado el contenido de la carta que le envió María José en el año 2021 y que, hasta ahora, no había salido a la luz.

«¿Quieres una tercera guerra mundial? ¿Sabrás acaso lo que significa eso? No, princesita barata. No hace falta guerras, aunque tengo todas las armas y estoy disparando. Entre ellas, todas las mentiras que has escupido durante 20 años sobre mí y sobre mi familia y que ni siquiera tus más cercanos conocen. Con esto moriría con ellos, lo que me diferencia de ti, entre otras muchas cosas. Dedícate a tu familia y déjame en paz, por tu bien», comenzaba a leer Belén.

«No soy de guerras, pero no des toques a mi familia, porque no hablas de tu vida, hablas de mí, de tu hija y de mi familia, y te has lucrado de ellos durante años. Así que, reza por tu bien, para que siga callada y no te estropee el chiringuito que te has montado y al que han alimentado para otros, deseando llevarte al juzgado […] Veinte años mamando una teta que no te pertenece. Solo porque eres fácil de lengua, y una lerda que no ve más allá de ganar dinero a costa de los demás. Chica, que tú solita eres un meme, aprovéchalo. Atentamente: la madre de los hijos de Jesús Janeiro Bazán y su mujer, y la que podría acabar contigo. ¿Quieres que lo sepan los demás? ¿Serás capaz, o llamamos a los que te conocieron en tu etapa en Madrid?», concluía el escrito.

Belén Esteban en el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’. (Foto: Quickie)

Tras terminar de desvelar el contenido de la carta, Belén repondía punto por punto a Campanario: «Mi etapa en Madrid, mi etapa mala, la conté yo. Llevo 13 años recuperada, ni una recaída. […] Yo te he hecho daño, pero tú a mi me hiciste mucho daño, sobre todo con esta carta, y nadie tuvo narices a pararte […] En tu vida se te ocurra escribir otra carta porque la suerte que tienes es que no hablo», sentenciaba.

La colaboradora reconocía que tanto ella como María José Campanario se habían hecho un daño mutuo durante todo esto tiempo. No obstante, en cierta parte, piensa que Jesulín de Ubrique podría haber parado todo. Cuando recibió la carta, Belén ha asegurado, entre lágrimas, que se la reenvío al padre de su hija junto a unos audios que, a día de hoy, siguen sin respuesta, algo que le dolió mucho. «El que tenía que hacer algo no hizo nada», aseguraba.

Asesorada por sus compañeros, Belén Esteban ha preferido no desvelar la respuesta que le envió a María José Campanario, además de no hablar más del asunto. «José, vamos a dejarlo aquí. Te deseo que seas feliz. No quiero guerras, yo soy feliz con mi marido y con nuestra descendencia que aunque tú pienses que no sea engendrada. Lo es», concluía.