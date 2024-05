María José Campanario está de celebración. La odontóloga cumple este martes, 28 de mayo, 46 años. Motivo por el que ha querido intervenir este mismo día en Y ahora Sonsoles, donde ha desvelado algunos detalles de este día tan señalado para ella.

Y no solo eso, sino que, además, ha hecho una confesión sobre su matrimonio con Jesulín de Ubrique. Y es que, el torero la lleva el desayuno a la cama de manera diaria. «Jesús es de llevarme el desayuno todos los días, no por el cumple. No es farol, es la verdad, sino no lo diría», ha comentado. Un gesto de lo más romántico que ha querido compartir María José en el espacio de Antena 3.

María José Campanario sonriendo. (Foto: Gtres)

«Estoy bastante bien porque me he olvidado del teléfono y cuando lo he mirado casi sin batería, lleno de felicitaciones», ha dicho María José Campanario en un primer momento. «No suelo celebrar los cumpleaños con fiestas grandes, hemos salido a dar una vueltecita por ahí», ha indicado sobre cómo ha pasado esta especial jornada.

Además, en clave de humor, ha querido hacer una pequeña puntualización. «Si os voy a decir una cosa. No cumplo 45, cumplo 46. Todos los años me quitan un año», ha dicho, en clave de humor. Ha sido en ese instante, cuando los colaboradores le han dicho que es la única persona que se añade año a lo que ha respondido, orgullosa, María José que tan solo estaba reivindicando su edad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jesús Janeiro Bazán (@jesusjaneirobazan)

María José Campanario actualiza su vida

La esposa del torero ha aprovechado esta breve intervención televisiva para actualizar cómo se encuentra. «Estoy muy feliz, sabéis que de estas cosas no hablo pero estoy muy feliz, en un momento de mi vida especialmente maravilloso», ha indicado. «Me encuentro bien con mis días malos. Ya era hora, ya tocaba», ha añadido en relación la enfermedad que parece, la fibromalgia. «Soy una persona que a mí no me gusta enseñar mis vulnerabilidades ni mis puntos débiles y me duele. Los días que estoy bien, estoy muy bien y los días que estoy fastidiada, estoy muy fastidiada», ha contado.

María José Campanario sonriendo. (Foto: Gtres)

No ha sido de extrañar que, María José Campanario haya concedido esta entrevista, ya que el pasado mes de noviembre dio un paso al frente en cuanto a su esfera pública se refiere, ya que se abrió su cuenta de Instagram. Un movimiento con el que su nombre volvió a colocarse en la primera plana mediática después de haber estado años en un segundo plano intentando pasar desapercibida.

Incluso cabe destacar que sorprendió en El Desafío, espacio en el que concursó el diestro, al realizar una prueba en la que se tuvo que sumergir en un tanque de agua para encontrar los candados para después abrirlos y completar su reto.