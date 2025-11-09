El 30 cumpleaños de Isa Pantoja: felicidad, distancia familiar y un regalo ‘envenenado’ de Kiko Rivera

Isa Pantoja sopla 30 velas en uno de los momentos más dulces y plenos de su vida. Atrás quedaron los años turbulentos, los desencuentros familiares y los titulares cargados de reproches que marcaron su juventud. Hoy, la hija pequeña de Isabel Pantoja vive centrada en su familia, en su carrera y, sobre todo, en su paz interior. Sin embargo, su aniversario no ha estado exento de ruido: mientras Isa celebra en silencio y con discreción este nuevo capítulo, su hermano Kiko Rivera ha vuelto a hablar de ella desde un plató, convirtiendo lo que podría haber sido un día de celebración en un recordatorio de que, aunque el tiempo pasa, las heridas familiares siguen sin cerrarse del todo.

A sus 30 años recién cumplidos, Isa Pantoja se ha convertido en una mujer serena, madura y consciente de quién quiere ser. La maternidad ha sido, sin duda, uno de los pilares fundamentales de esa transformación. Hace apenas cuatro meses dio a luz a su segundo hijo, Cairo, fruto de su matrimonio con Asraf Beno, el modelo y ex participante de Supervivientes con el que mantiene una relación estable desde hace años. El pequeño Cairo ha llegado para completar una familia que ya formaban Isa, Asraf y Alberto, el hijo mayor de ella, fruto de su anterior relación con Alberto Isla.

Isa Pantoja en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Una familia que pisa fuerte

Las imágenes publicadas por la revista Semana hace apenas unos días muestran a Isa Pantoja radiante y feliz durante un paseo familiar en El Puerto de Santa María, la localidad gaditana donde el matrimonio tiene su residencia habitual. Allí no pasan desapercibidos, pero sí disfrutan de una vida más tranquila y ordenada, lejos del ruido constante de la televisión. En esas instantáneas, Isa aparece relajada y sonriente junto a Asraf y su hijo pequeño, compartiendo gestos cómplices y caricias con el bebé. Una escena cotidiana que refleja el momento de serenidad y estabilidad que atraviesa la pareja.

Aunque su hogar está en Cádiz, Isa y Asraf pasan parte de la semana en Madrid por motivos laborales, ya que participan juntos en DecoMaster, el nuevo programa de La 1. Cuando terminan las grabaciones, regresan al sur para reencontrarse con sus hijos y disfrutar de su rutina familiar. «Lo elegí para mí, pero ahora que lo pienso, siempre fue de ellos», escribió Isa recientemente en redes junto a un vídeo de Asraf con los niños, dejando claro que su prioridad es, sin duda, su familia.

Un cumpleaños lejos de Cantora

Sin embargo, este 30 cumpleaños no ha tenido el calor de su familia biológica. Isa sopla las velas alejada de su madre, Isabel Pantoja, y de su hermano Kiko Rivera. Con ninguno mantiene contacto desde hace años. Su relación con la tonadillera se rompió de manera definitiva tras una sucesión de desencuentros personales y mediáticos que culminaron con un distanciamiento irreversible.

Hubo un tiempo en que Isa soñaba con ser abogada para ayudar a su madre. Estudió Derecho en Sevilla, y aunque no llegó a ejercer, siempre hablaba con orgullo de «defender» a Isabel Pantoja. Pero el vínculo entre ambas comenzó a quebrarse cuando Isa se quedó embarazada de su primer hijo con apenas 18 años. Aquello no fue bien recibido en Cantora y, poco a poco, la distancia fue creciendo. Con los años, Isa ha confesado que su madre no le hace bien, y que por eso prefiere mantenerse alejada: «Soy yo la que no quiere tener relación con ella, porque no me hace bien», dijo recientemente en televisión, dejando claro que prioriza su salud emocional y la estabilidad de su familia por encima de cualquier lazo de sangre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De viernes (@deviernestv)

Con Kiko Rivera la situación no es mejor. Los hermanos, que en su infancia compartieron complicidad, se han enfrentado públicamente en varias ocasiones. En los últimos años, Kiko ha utilizado diferentes platós para hablar de su relación con Isa, y aunque ha asegurado quererla, sus palabras a menudo han generado más heridas que reconciliaciones. El último episodio ha sido precisamente este: en plena semana de cumpleaños de su hermana, Kiko se ha sentado en ¡De viernes! para rememorar episodios del pasado, algunos de ellos especialmente duros para Isa.

El pasado sigue doliendo

En su reciente intervención televisiva, Kiko Rivera volvió a mencionar episodios de la infancia que comparte con su hermana, entre ellos el tristemente recordado «castigo de la manguera», un episodio que Isa relató hace unos meses. Entonces, la joven explicó entre lágrimas cómo, siendo apenas una adolescente, vivió uno de los momentos más humillantes de su vida en Cantora, con su madre e hijo presentes. Contó que, tras una discusión por un chico con el que mantenía contacto a escondidas, su madre la castigó y, ante su negativa a entregar el móvil, Kiko la obligó a permanecer bajo una manguera de agua fría, en pleno invierno, mientras Isabel Pantoja se marchaba incapaz de presenciar la escena. «No sentía el agua ni el frío, me quería morir directamente», confesó Isa, una frase que conmocionó a la audiencia y marcó un antes y un después en su relación con el clan familiar.

Que su hermano haya decidido reabrir ese doloroso recuerdo justo en la semana de su 30 cumpleaños ha sido interpretado como un auténtico «regalo envenenado». Mientras Isa intenta mantener un perfil bajo, centrada en su felicidad junto a Asraf y sus hijos en Cádiz, Kiko ha vuelto a situarla en el centro de la polémica. Sin embargo, esta vez, la joven ha optado por el silencio: no ha respondido públicamente ni ha permitido que el ruido empañe el momento de plenitud personal y profesional que atraviesa.

Una mujer nueva, lejos del clan

Isa Pantoja no es la adolescente rebelde que un día protagonizaba portadas por sus amores o sus desencuentros. Hoy, con 30 años, ha madurado a base de golpes y de decisiones valientes. Ha sabido rehacerse tras rupturas sentimentales, distanciarse de los conflictos familiares y construir una nueva identidad profesional fuera del apellido Pantoja. Su fichaje por TVE, tras años de colaborar en Telecinco, simbolizó un cambio de rumbo: menos polémica, más contenido.

Y en lo personal, su matrimonio con Asraf Beno es su gran ancla. Se casaron en 2023, tras superar numerosas pruebas -incluidas las críticas y el escepticismo mediático-, y juntos han demostrado que su relación va mucho más allá de la televisión. Su historia es la de dos personas que han aprendido a apoyarse y a defenderse mutuamente, incluso cuando el entorno no siempre ha sido amable.