Irene Rosales ha reaccionado a la entrevista que concederá su ex, Kiko Rivera, en ¡De viernes! este 7 de noviembre. La andaluza, que también se ha sentado en un plató para hablar de su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja, se ha pronunciado a través de redes sociales a través de un significativo detalle.

Pese a la separación con el padre de sus hijas, Irene siempre ha dejado claro que son un equipo y, que aunque sus caminos como pareja se hayan separado, siguen siendo una familia por encima de todo. De hecho, además de Carlota y Ana, la andaluza ha pasado mucho tiempo con Francisco Jr., el vástago en común de Kiko Rivera y Jessica Bueno, al que le ha dedicado una publicación en las últimas horas en redes sociales.

El gesto de Irene con Kiko a escasas horas de su entrevista

Quedan muy pocas horas para que Kiko Rivera cuente su versión sobre su separación con Rosales. Durante un viaje a Madrid, la ex nuera de Isabel Pantoja ha sido sorprendida por las cámaras, las cuales no han podido evitar preguntar por la entrevista que protagonizará el padre de sus hijas en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona. Fiel a su discreción, la ex del DJ ha sido muy escueta en su respuesta: «Estoy tranquila en todos los sentidos».

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Gtres)

Sin embargo, a través de sus redes sociales, ha compartido una imagen con Fran, el primogénito de Kiko Rivera, que acaba de cumplor 13 años. «Feliz cumpleaños al niño más noble y bueno de este mundo. Feliz cumpleaños al mejor hermano mayor que mis princesas pueden tener», ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de ambos. Un gesto que da cuenta que, aunque se haya separado de Kiko, mantiene el contacto y el cariño por el menor.

El adelanto de la entrevista de Kiko

Este mensaje llega horas antes de que el pequeño de los Rivera rompa su silencio en ¡De Viernes! tras años sin sentarse en un plató de televisión. Aunque tras su separación dejó claro que «no iba a sacar partido económico» de su ruptura, finalmente el hijo de Pantoja parece habérselo pensado mejor.

Kiko Rivera en el adelanto de su entrevista en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

El hermano de Cayetano y Fran Rivera está dispuesto a dar su versión de su ruptura con Irene Rosales. De hecho, en el adelanto de la entrevista, desvela cuál fue el detonante de la separación. «¿Qué ha sido lo más difícil de estos últimos cuatro años?», le pregunta el periodista. Una respuesta que el DJ tiene clara. «Quizás ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día», contesta. Una respuesta cuanto menos sorprendente, ya que en estos cinco años apartado de los platós de televisión, el artista también se ha enfrentado a varios conflictos familiares.

De hecho, en el adelanto de la entrevista, también hace mención a dos personas con las que actualmente no tiene relación: su madre y su hermana, de las que destaca su ausencia en los últimos años, marcados por momentos de enfrentamiento.