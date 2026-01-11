Adiós a la manicura francesa: la nueva moda de 2026 ya está aquí y la van a querer las mujeres más elegantes

La nueva moda de 2026 ya está aquí y la van a querer las mujeres más elegantes, con algunos detalles que pueden hacernos despedirnos de la manicura francesa ya está aquí. Las uñas acabarán siendo nuestra carta de presentación, las manos son un elemento esencial que debemos cuidar y que nos acaba conectando con el entorno. Cuidar esta parte del cuerpo es esencial en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible.

No necesitamos grandes tratamientos, solo los elementos necesarios para conseguir un plus de buenas sensaciones con la ayuda de una manicura que puede ser lo que nos afectará de lleno en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Esta manicura que podemos empezar a crear un extra de elementos que puede acabar siendo esencial, este nuevo año nada mejor que hacerlo de la mejor forma posible. Con la mirada puesta a unas manos que pueden acabar siendo los que nos harán apostar por una combinación de colores y de acabados que tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará una manicura perfecta.

Le diremos adiós a la manicura francesa

La manicura francesa puede tener los días contados, parece que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo importante que era mantener algunos elementos que pueden ser esenciales.

La manicura francesa tiene una historia que deberemos empezar a tener en cuenta, unas manos con un detalle que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Será el momento de apostar claramente por algunos detalles que pueden ser claves.

Este tipo de detalle que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Llega un cambio que puede acabar con la hegemonía de estas manos que pueden acabar siendo claves.

Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial en estos días en los que todo puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Con el año nuevo queremos empezar a prepararnos con algunos detalles que serán claves y que pueden acabar marcando una diferencia importante. Un cambio de ciclo puede ser el que nos acompañará de nuevo.

La nueva moda del 2026 que afecta a las mujeres más elegantes

La manicura de las mujeres más elegantes de estos días podemos empezar a verla llegar con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será esencial.

Los expertos de Essie nos explican que: «Las uñas perladas son una tendencia que destaca por su brillo iridiscente, similar al de las perlas naturales. Este efecto, logrado con esmaltes que contienen pigmentos reflectantes, crea un acabado luminoso y multidimensional que aporta un toque de sofisticación y elegancia a tus manos. Aunque puedes probar con cualquier tonalidad, los colores claros como el blanco, el rosa o el nude realzan aún más el brillo perla. Además, este estilo combina perfectamente con otras tendencias, como las uñas glazed donut, conocidas por su acabado glaseado, o las uñas iridiscentes, que ofrecen un efecto arcoíris».

Los mismos profesionales en el sector de las uñas nos explican la forma en la que deberemos aplicar estos esmaltes para conseguir estas uñas perladas que son la última tendencia en estos días:

Prepara tus uñas: El primer paso para unas uñas perladas impecables es preparar tus uñas adecuadamente. Límalas con suavidad para darles la forma deseada y asegúrate de que estén limpias y uniformes. Retira las cutículas con cuidado para dejar una base perfecta que realce el efecto perlado. Este proceso asegura que el diseño se aplique de manera uniforme y que tus uñas luzcan impecables.

Aplica el esmalte base: Elige un esmalte que sirva como base para el efecto perlado. Opta por tonos claros como blanco, nude o rosa suave para resaltar el brillo característico de las uñas perladas. Aplica dos capas finas de esmalte, dejando secar completamente entre una y otra para evitar grumos y lograr un acabado uniforme.

Crea el efecto perla: Para el toque final, aplica un esmalte perlado o polvo de perla. Usa un pincel suave para distribuirlo uniformemente y masajea con movimientos circulares hasta integrar el brillo. Este paso es clave para lograr el característico efecto multidimensional.

Sella tu diseño: Protege tu manicura con un top coat. Nuestro Top coat brillo sella el diseño y potencia el brillo del efecto perla, ideal para quienes buscan un acabado luminoso. Si prefieres un look más moderno, nuestro Top coat Matte aporta un toque sofisticado, transformando el brillo en un acabado aterciopelado.