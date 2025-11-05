En vídeo| Irene Rosales reacciona a la entrevista de Kiko Rivera en televisión

Kiko Rivera regresa a la televisión. Después de más cinco años sin pisar un plató, Mediaset ha anunciado que el DJ concederá su primera entrevista tras su ruptura con Irene Rosales en ¡De viernes! Será el próximo 7 de noviembre cuando se emita y, como no podía ser de otra manera, las reacciones no han tardado en llegar, siendo la de la sevillana una de las más esperadas y destacadas.

Mientras caminaba por las calles de Madrid, la que fuera nuera de Isabel Pantoja ha sido sorprendida por los reporteros, los cuales no han podido evitar preguntarla por la entrevista que protagonizará el padre de sus hijas, en tal solo unas horas. Intentando mantenerse en un discreto segundo plano, Irene Rosales ha preferido no pronunciarse en exceso, guardando silencio cuando los periodistas le cuestionaban sobre qué es lo que cree que contará el mencionado. Al revuelo sobre la vuelta de Kiko a la televisión se suma las declaraciones que han trascendido sobre una ex pareja de Guillermo. Dos vendavales a los que la modelo se ha enfrentado con un simple: «Estoy tranquila en todos los sentidos», sentenciaba antes de subirse a su coche.

Irene Rosales. (Foto: Gtres)

La entrevista de Kiko Rivera en ‘¡De viernes!’

Será el próximo 7 de noviembre cuando salga a la luz la entrevista que Kiko Rivera ha concedido a ¡De viernes! tras su ruptura con Irene Rosales. Tal y como se puede ver en el avance publicado, el hijo de la tonadillera ha asegurado que lo más difícil a lo que se ha enfrentado en estos últimos años ha sido «ver cómo su matrimonio se iba desgastando día a día», una situación que se ha hecho insostenible si sumaba la ausencia de su madre y de su hermana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de De viernes (@deviernestv)

Esta reaparición de Kiko Rivera en la pequeña pantalla ha llamado la atención de propios y extraños, ya que cuando trascendió su separación de Irene Rosales, el DJ prometió en sus redes sociales «que no iba a sacar partido económico» de este nuevo estado civil al que se enfrentaba. Sin embargo, por motivos que se desconocen, ha cambiado radicalmente de opinión. No obstante, lo cierto es que ha coincidido con la visita de la sevillana al plató de Y ahora Sonsoles, donde charló abiertamente con la presentadora y reconoció que estaba enamorada de Guillermo, su actual pareja.

Irene Rosales en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Gtres)

«Si estar enamorada es sentirse plenamente feliz e ilusionada, entonces sí, lo estoy […] Pero estamos conociéndonos todavía», confesaba. Por otro lado, Irene también se sinceró como nunca sobre las adicciones de Kiko y los motivos de su divorcio: «Para mí ha sido muy duro. He tenido que madurar muy rápido, he tenido que enfrentarme a unos problemas que no me correspondían […] Lo fácil hubiera sido huir desde el minuto cero, pero sabía que si me iba, él no iba a aguantar […] Pero bueno, si todo esto me ha servido de aprendizaje, estoy orgullosa de mí», contaba. ¿Contestará Kiko Rivera a estas declaraciones en su inminente entrevista?