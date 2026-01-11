Los pantalones de Zara que están arrasando entre las amantes del animal print: están a un 40% de descuento

Las amantes del animal print están de enhorabuena con unos pantalones de Zara que están arrasando. Estamos viviendo la temporada de rebajas en la que necesitamos empezar a prepararnos para descubrir esas prendas que queremos tener en casa y que quizás hasta ahora no habíamos ni visto llegar. De una manera que nos costará creer, vamos a hacernos con un armario de lujo con unos precios de escándalo. Zara nos lo pone fácil con estas rebajas de enero en las que podemos encontrar auténticos tesoros en un abrir y cerra de ojos.

Están a un 40% de descuento

Las amantes del animal print no pueden dejar escapar estos pantalones de Zara

Zara rebaja al máximo unos pantalones que están causando sensación. Las amantes de la moda, no van a dudar en apostar por un tipo de prenda que, sin duda alguna, acabará siendo la mejor opción posible en estos días que tenemos por delante.

Un animal print con una historia que debemos conocer. Los expertos de Sliwils nos explican el origen de este potente estampado: «La década de los años 20 fueron años de esplendor económico en varias ciudades de Occidente alejadas de Europa, que había sido arrasada después de la Primera Guerra Mundial.

En aquellos años de locura, consumismo y desfase crediticio, las mujeres empezaron a “reclamar” las prendas en animal print de pieles reales como un símbolo de elegancia, lejos del significado de poder físico que le habían dado en el pasado los hombres.

La piel por excelencia seguía siendo la de leopardo, usada sobre todo para abrigos, vestidos y faldas (mujeres con pantalones en aquellos tiempos, poquitas). Con la llegada de la primera gran crisis del capitalismo, en 1929, y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la moda pasó a un tercer plano: fueron años de apretarse el cinturón y de llevar a cabo los “esfuerzos de guerra”. Con Europa nuevamente transformada en un descampado y Estados Unidos nuevamente intacto, la guerra volvió a dar paso a años mucho más felices, años en los que las celebridades femeninas de Hollywood retomaron las prendas de leopardo para transmitir sensualidad y glamour. Fue la primera dama Jackie Kennedy quien “normalizó” el uso del animal print, bajando unas décimas la fiebre que existía por este estampado, que, no obstante, siguió usándose con el mismo significado».

Los años 80 y 90 fueron de esplendor de este tipo de estampado: «Después de las décadas en las que el animal print se asociaba a la alta sociedad, los rockeros y especialmente los punks se apropiaron de él para transmitir justamente todo lo contrario: la alta suciedad, el antipoder, lo alternativo, el “f*** the police”. De hecho, seguro que todos tenemos en mente a algunos rockeros que vistieron pantalones o chalecos con animal print de leopardo, allá por la década de los 70-80. Hasta la fecha, la mayoría de las prendas en animal print eran de pieles reales de animales, y ya hacía unos años que algunos grandes modistuchos las incluían en sus colecciones. Sin embargo, en los 90, con los movimientos animalistas cada vez más en auge, las marcas empezaron a dejar de usar las pieles reales para sustituirlas por prendas con animal print estampado».

Estos pantalones tienen un toque satinado y un precio que impresiona e incorporan un cinturón. Por sólo 21 euros, podemos tener esta pieza digna de Jackie Kennedy.