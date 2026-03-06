Pipi Estrada sentencia a las Campos: "Entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero"

Pipi Estrada y Terelu Campos protagonizaron uno de los romances más sonados de principios de los 2000. El periodista estaba casado con Teresa Vieira desde hacía más de dos décadas y era padre de dos hijos mayores con ella. Sin embargo, su noviazgo con la hija de María Teresa Campos le llevó a romper su matrimonio. Estuvieron juntos hasta 2006, fecha en la que decidieron tomar caminos por separado tras protagonizar multitud de disputas. Desde entonces, la polémica ha marcado el tipo de relación que mantienen y, a día de hoy, Estrada continúa mostrándose muy contrario al clan que un día llegó a ser su familia. Tanto es así, que durante su presencia en el aniversario de Discarlux en Madrid —celebrado el pasado 5 de marzo en Madrid— no ha dudado en juzgar de nuevo la forma de actuar pública que tienen Terelu Campos y su hija Alejandra.

«Si echo la vista 20 años atrás, en 2006 fue mi separación con Terelu y fue mi primer reality en Supervivientes. Fue una experiencia maravillosa, con valores y con muchas cosas aprendidas. Aprendí que en la vida, sin sufrimiento, no se consigue absolutamente nada. Aquello fue todo un aprendizaje, aunque también viví el lado malo, que fue una catarsis que me enseñó a caminar por la vida», recordaba Pipi.

Pipi Estrada y Terelu Campos. (Foto: Gtres)

Aseguraba que, después de su experiencia sentimental con Terelu, tiene claro que no se puede arrepentir de nada en la vida y que, al final, «no hay mal que por bien no venga». «A lo hecho, pecho. Lo viví, lo disfruté y lo sufrí, pero aquí estoy», expresaba.

En cuanto al enfrentamiento de Carlo Costanzia con su prima, Laura Matamoros, el cual también ha salpicado al clan Campos, Pipi Estrada tampoco ha tenido problema en compartir su opinión al respecto. «Me parece una situación patética. Yo, que he escuchado tantas y tantas veces que la dignidad es muy importante. ¿Ahora qué pasa? La dignidad son valores, lo que pasa es que en ese sistema de las Campos, los Flores y demás, es muy claro y evidente que, entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. Y pasan por encima de quien sea. Que no presuman de moral ni de valores. Son unos auténticos teóricos de la moral y de los valores», sentenciaba.

Pipi Estrada en el aniversario de Discarlux en Madrid. (Foto: Gtres)

Pero eso no ha sido todo, y es que aprovechando su intervención con los medios, Pipi Estrada tampoco ha tenido reparo en criticar duramente las palabras que pronunció Terelu Campos en el tanatorio de Fernando Ónega. «Fernando fue el mejor director que yo tuve. Me pilló en pleno tsunami en mi relación con Terelu, por el 2003. Eran momentos muy difíciles para mí y Fernando me metió en el despacho y me animó, me valoró y me protegió. Yo soy una persona agradecida, y ahora que ha fallecido, solo quiero mandarle un abrazo enorme de corazón a toda la familia. Y sobre todo que no lloren de lo que han perdido, sino que se alegren de lo que han tenido, que ha sido maravilloso. Por eso cuando escuchaba a Terelu delante de los medios hablar de la muerte del gran Fernando Ónega y sacar a relucir a su madre… Estás en otro escenario, estás en otro momento. A cuento de qué viene ahora hablar de tu madre. Habla de la persona que se acaba de ir. ¿Por qué tienes que ser protagonista otra vez? Es una situación absurda, patética y lamentable», decía visiblemente molesto, señalando que, sin duda, las Campos van dando lecciones de todo y son «unas auténticas fiscales».

Terelu Campos en el tanatorio de Fernando Ónega. (Foto: Gtres)

Por otro lado, el periodista también ha sentenciado el último proyecto de Alejandra Rubio, la cual ha debutado en el mundo de la literatura publicando su primera novela. «¿Alejandra sabe escribir? ¿O quién se lo ha escrito? ¿Entre 0 y 10 cuántos libros va a vender? A quién le interesa el libro de Alejandra Rubio. Esto es un chiste. Que tenga mucha suerte, no va a vender nada, pero oye, yo no le deseo nada malo, le deseo lo mejor», concluía.