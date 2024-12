La llamativa reacción de Pipi Estrada cuando le preguntan por el cambio físico de Carmen Borrego

Pipi Estrada ha participado en el partido benéfico que ha organizado Ana Obregón con la Fundación Ales Lequio en Fuenlabrada (Madrid). El periodista ha aprovechado para dar unas declaraciones sobre la familia Campos y cuando le han preguntado por el aspecto físico de Carmen Borrego ha dado unas declaraciones que son muy llamativas. Supuestamente tenían buena relación, pero ¿por qué ha reaccionado así el ex colaborador de Telecinco?

Un reportero que estaba presente en el citado acto benéfico le ha preguntado qué sucedería si volviese a cruzarse con la hermana de Terelu Campos. «Lo que pasa es que a Carmen me tendrá que saludar y decirme quién es. Porque claro, ha quedado rara, ¿no? Ha quedado un poco rara. Tiene como estrabismo. Tiene una cosa, no sé, la verdad que… No sé».

Carmen Borrego en Madrid. (Foto: Gtres)

No se ha quedado ahí y ha añadido: «Pero bueno, que Carmen Carmen, si nos vemos y no te saludo, no es porque no te quiera saludar, es porque realmente las circunstancias a lo mejor dicen, coño, ¿esta mujer quién es que me saluda? Dime quién es, me das tu nombre, tus apellidos y entonces ya digo: ‘anda, si eres tú’. Pues nada, así tienes más suerte la próxima vez que pases por el quirófano».

Sus palabras son sorprendentes porque durante un tiempo trabajó con Carmen, de hecho la colaboradora ha compartido muchos momentos en plató a su lado. Pipi siempre ha presumido de tener buena relación con ella. Es más, se ha posicionado a su lado durante su última polémica.

Pipi Estrada defiende a Carmen Borrego

Carmen Borrego mostró su cambio físico a golpe de exclusiva. El problema es que este atrevimiento no ha sido aplaudido de forma unánime. Carmen Lomana considera que ha cruzado los límites y que se le ha ido la mano con la cirugía. Pipi Estrada, después de bromear con el nuevo aspecto de su ex cuñada, le ha dado un toque de atención a la empresaria.

Pipi Estrada posando. (Foto: Gtres)

«Carmen Lomana tiene mala leche. Carmen Lomana, la verdad que Carmen Lomana también que dice que no ha pasado por la cirugía plástica, estética, etcétera, etcétera. También tiene lo suyo. La Carmencita tiene lo suyo. La Carmencita, tápate un poquito, tápate un poquito. Carmen, tápate, tápate de esto», ha comentado delante de los micrófono de la agencia Gtres.

¿Reconciliación con Terelu Campos?

Terelu Campos en Madrid. (Foto: Gtres)

El otro tema que ha tocado Pipi Estrada durante su última aparición pública es su futura reconciliación con Terelu Campos. Ha empezado bromeando. Aprovechando que era el Día de los Inocentes ha especulado con la posibilidad de volver a ser su pareja sentimental. «Sí, me estoy preparando para ello. Por eso he venido a jugar al fútbol, quiero que me pille físicamente bien. Quiero porque, claro, después de nueve años hay que estar a la altura de las circunstancias. Y entonces, nueve años, que parece ser, ¿no? Ella ha dicho nueve años. Entonces claro, estamos preparados para volver en el 25. Yo tengo que estar a la altura y tengo que dar el do de pecho. Por eso me estoy entrenando fuertemente para que el día que llegue, esté como se merece ella y como me merezco yo».

Después ha cambiado su discurso y ha explicado que realmente tienen por delante un futuro juntos, pues la situación legal que deben afrontar no les permite olvidarse el uno del otro.» Sí, las circunstancias nos obligan a ello. Estamos condenados a entendernos y a juntarnos. Es una condena y tiene que llegar. No os puedo decir la fecha. La tenemos, pero no os la puedo decir porque si no se acaba toda la historia aquí. Pero ya os diré la fecha, ¿vale?». Hay que recordar que Terelu demandó a Pipi por unas declaraciones que dio sobre su vida privada después de romper la relación.