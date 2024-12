Carmen Borrego sobre la relación con su hijo: "Creo que la reconciliación está cerca"

Carmen Borrego ha vivido una de las Navidades más agridulces de su vida. Al mismo tiempo que ha celebrado las fiestas con un nuevo miembro en la familia (fruto de la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia), también es la primera vez que vive estas entrañables fechas alejada de su hijo, José María Almoguera. Dos días después de pasar la Nochebuena en casa de su hermana, Terelu Campos, Carmen ha hablado desde el plató de Vamos a ver sobre cómo fue la velada, además de sincerarse acerca de la ausencia en la mesa del próximo concursante de Gran Hermano DÚO.

«Mi hijo no estaba, ya lo comenté. Lleva muchos años sin pasar conmigo la Nochebuena. La pasa con su padre, algo que ocurre en muchas familias de padres separados», comenzaba a decir. No obstante, confesaba que, a pesar del distanciamiento que ha experimentado su relación, sentía que «las cosas entre los dos estaban mejor», hasta el punto que desvelaba que «estaba abierta a una reconciliación». «El abrazo de mi hijo sería el mejor regalo para mí. Creo que la reconciliación está más pronto de lo que todos, incluida yo, esperamos», reiteraba.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Recapacitando sobre el motivo que pudo romper definitivamente su relación, Carmen ha señalado que a día de hoy entiende que su hijo se enfadara cuando dio la exclusiva del embarazo de su mujer: «Yo ya he dicho que me había confundido y pedí perdón por el tema de la exclusiva. Creo que una separación siempre es traumática y es justo en el momento de la separación cuando sale a relucir el problema conmigo. Sinceramente creo que a veces pagamos justos por pecadores», explicaba, al mismo tiempo que indicaba que él también debería reconocer que se había equivocado en muchas otras cosas.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Por otro lado, también comentaba que, aunque la reconciliación podría estar cerca, era consciente de que para llegar a ella tenían que tener varias conversaciones, ya que todavía tenían mucho de lo que hablar. «Las conversaciones hay que tenerlas para que no vuelva a pasar lo mismo», decía. No obstante, señalaba que esas charlas ahora no iban a ser posibles porque Jose María entrará en la casa de Guadalix en los próximos días como concursante de Gran Hermano DÚO. Un proyecto que les separará físicamente durante semanas pero del que Carmen está convencida que su hijo aprenderá mucho. «Creo que cuando te separas de todo el mundo y te ves solo y aislado, es cuando realmente tienes tiempo para pensar. A mí me pasó en Supervivientes», manifestaba, añadiendo que estaría fuera defendiéndolo siempre que pueda.