El fichaje de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, por el reality show Gran Hermano Dúo ha sido uno de los temas más comentados en la crónica social de nuestro país en las últimas horas. La noticia ha sorprendido, pero también ha generado una variedad de reacciones, sobre todo dentro del entorno familiar, marcado en los últimos meses por una serie de tensiones mediáticas entre madre e hijo.

Carmen Borrego, quien ha estado en el ojo del huracán debido a su relación con José María y a la guerra mediática que han protagonizado en los últimos tiempos, ha reaccionado con cautela pero también con esperanza ante esta nueva etapa en la vida de su hijo. En su intervención en Vamos a ver, en Telecinco, la presentadora ha mostrado su ilusión por ver a José María en la pequeña pantalla, aunque ha admitido que no le ha sorprendido completamente el fichaje. «Aunque te lo esperes, no dejas de sorprenderte cuando te lo confirman», ha explicado Carmen pese a que la participación de su hijo en GH Dúo no era algo que la colaboradora desconociera del todo.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Carmen no ha dudado en defender la decisión de su hijo de entrar en el reality, subrayando que no hay nada de malo en participar en este tipo de programas. De hecho, ha asegurado que su actitud hacia este paso sería de apoyo absoluto, manifestando que, aunque los realities no suelen ser el terreno favorito de todos, lo importante es que José María se presente tal como es: «Espero que se demuestre quién es José María, un tío noble al que quiere todo el mundo que le conoce y que tiene amigos desde la infancia». Con estas palabras, Carmen ha mostrado su esperanza de que su hijo salga fortalecido de la experiencia, más allá de los posibles altibajos que pueda experimentar al estar bajo los reflectores constantes de la televisión. «Es muy difícil tener un micrófono 24 horas al día, por lo que puede que alguna vez se equivoque», ha dicho.

Además, la colaboradora de Telecinco ha dejado entrever que la participación de su hijo podría ser una oportunidad para reforzar su relación. De hecho, Carmen Borrego ha reconocido que tras conocer el fichaje de su hijo por el programa de Zeppelin TV, se ha puesto en contacto con el joven. «Puede que la defensa que le voy a hacer aquí fuera haga que nos unamos. He whatsappeado con él, le he deseado suerte y le he dicho que me gustaría tener una conversación y decirle algunas cosas como madre. Me ha respondido inmediatamente. No me ha nombrado defensora porque tampoco es el momento. Tendré que hablar del concurso de mi hijo, intentaré que ser una madre objetiva, hay que reconocer cuando lo hace bien, pero también cuando no», ha aseverado Borrego.

La ‘guerra’ mediática de Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera

A pesar de la cordialidad mostrada por Carmen, su relación con José María ha estado marcada por una serie de conflictos familiares en los últimos meses, especialmente debido a la exposición mediática de sus diferencias. Fue el pasado mes de marzo cuando José María Almoguera y su ya ex esposa, Paola Olmedo, anunciaron al mundo su separación a golpe de exclusiva, arremetiendo además sin piedad contra Carmen Borrego por haber desvelado el embarazo de ella sin consentimiento previo. «Mi madre me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo (…) Si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con mi madre», aseguró el joven a la revista Semana. Unas palabras que desencadenarían un conflicto familiar sin precedentes.

Las polémicas declaraciones de José María Almoguera provocaron un distanciamiento en la familia Campos, hasta el punto de acabar con la relación entre madre e hijo. De hecho, ambos protagonizaron una entrevista en el programa ¡De Viernes! hablando de su desencuentro.