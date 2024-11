José María Almoguera desvela por fin cómo es su verdadera relación con Alejandra Rubio

Ha nacido una nueva estrella en la familia Campos. José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego que no quería saber nada de la fama, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la crónica social. Lo último que ha hecho ha sido ofrecer unas declaraciones para aclarar por fin cuál es su verdadera relación con Alejandra Rubio. Todo el mundo pensaba que los primos tenían buena conexión, pero la colaboradora ha insinuado que nunca han sido amigos íntimos.

La hija de Terelu Campos defiende que nunca se ha enfrentado a José María, entre ellos no ha habido problemas ni tensión cuando eran pequeños. No obstante, reconoce que siempre ha tirado más por Carmen Rosa, su otra prima. Después de esta confesión, Almoguera ha dado un paso adelante y ha confirmado su disgusto. «Contento no estoy», ha declarado durante su última entrevista.

El nieto de María Teresa Campos no comprende los ataques que está recibiendo por parte de Alejandra Rubio. Al final los dos están haciendo lo mismo: trabajar en televisión, participar en la crónica social y aprovecharse de la popularidad de sus apellidos. Sin embargo, la novia de Carlo Costanzia ha dicho que su primo le da vergüenza.

Jose María Almoguera en ‘Socialité’. (Foto: Telecinco)

José no ha podido quedarse callado. Se ha encontrado con una reportera de Socialité cuando salía de un taller mecánico y ha ofrecido su versión de los hechos. Según cuenta, nunca ha tenido conflictos con Alejandra, por eso está tan descolocado últimamente. «No entiendo cuál es la razón por la que le doy vergüenza, que yo sepa sí teníamos buena relación, pero ahora me doy cuenta de que no era tan buena», ha comentado en exclusiva para Telecinco.

Su reconciliación con Carmen Borrego

José María Almoguera necesita tiempo. Se siente traicionado por su madre. Insiste en que Carmen ha priorizado su vida pública y considera que ha descuidado la esfera personal. Él no quería ser famoso, a pesar de que ya ha dado varias entrevistas, ha posado en eventos y ha ocupado la portada de varias publicaciones. Su trayectoria ha experimentado un giro de 180º, pero necesita tiempo para asimilar los cambios.

Carmen Borrego en Madrid. (Foto: Gtres)

Carmen está intentando guardar silencio, aunque es una tarea que le resulta complicada. Trabaja de colaboradora en Vamos a Ver y sus compañeros le preguntan sobre ciertas cosas. Su hijo está estudiando muy de cerca sus respuestas y ha lanzado una advertencia que la tertuliana debería seguir si no quiere tumbar la reconciliación. «Si ya empezamos a dar caña así, por dar caña, a lo mejor se complica un poco más todo».

José, la nueva estrella de las Campos

Jose María Almoguera en ‘Socialité’. (Foto: Telecinco)

Carmen Borrego afirma que no conocía la nueva faceta de su hijo. Siempre ha pensado que no quería trabajar delante de las cámaras y ahora está sorprendida porque ya ha protagonizado varios proyectos. Se puede decir que es la nueva estrella de las Campos, quizá por eso hayan empezado las rivalidades.

En su momento, cuando Alejandra Rubio se incorporó a televisión, Terelu y Carmen estuvieron distanciadas porque Borrego se enfrentó a su sobrina en distintas ocasiones. Existía una teoría que afirmaba que entre Borrego y Rubio había celos profesionales. ¿Es esa la razón por la que la nieta de María Teresa Campos no le está poniendo el camino fácil a su primo?

El tiempo resolverá este entramado, pero de momento hay una cosa clara: José María cada vez se siente más cómodo, por eso ha hablado con Socialité para dejar claro en qué punto está su relación con las Campos.