Alejandra Rubio ha decidido romper su silencio y abordar públicamente los rumores que apuntan a una posible crisis en su relación con Carlo Costanzia. A través de un comunicado en sus redes sociales, donde reúne a más de 300 mil seguidores, la colaboradora de televisión ha expresado su descontento con las especulaciones que circulan sobre su vida personal, especialmente en un momento tan delicado como la recta final de su embarazo. La hija de Terelu Campos, cabe destacar, está previsto que de a luz a su primer hijo en común con el intérprete de Toy Boy a finales del próximo mes de diciembre.

En su mensaje, Alejandra ha manifestado: «Cada día me levanto con titulares falsos de personas que no me conocen y que no tienen ni idea de mi vida. Me da mucha pena que se inventen cosas sobre mí y mi familia sin ningún tipo de escrúpulo». Estas palabras reflejan su molestia ante la constante invasión de su privacidad y la difusión de información, según ella, no verificada, que la afectaría tanto a ella como a sus seres queridos, entre quienes destacan, al margen de Carlo Costanzia, Terelu Campos y Carmen Borrego. Sin embargo, no aclaran cuál es su actual situación con el futuro padre de su hijo ni tampoco niegan la información que ha visto la luz en los últimos días, coincidiendo con el 32 cumpleaños del actor.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Fuentes cercanas a la colaboradora de Vamos a ver afirman a 20 minutos que «su relación con el padre de su futuro hijo es cada vez menos sólida, las discusiones son constantes y las diferencias entre ellos son más que notables». El motivo que habría detonado esta tensión y supuesto distanciamiento es que «tanta presión ha hecho saltar la tranquilidad también entre la pareja», en referencia a la compleja situación que afronta el padre de Carlo Costanzia.

Y es que los rumores sobre un posible distanciamiento entre Alejandra y Carlo surgen en mitad de la imputación del padre de Carlo, Carlo Costanzia di Costigliole, por tentativa de asesinato en la causa por la que están siendo investigados sus dos hijos menores, Rocco y Pietro. Los jóvenes, cabe recordar, fueron detenidos por la presunta agresión con un machete a un joven en plena calle el pasado mes de marzo. Actualmente, los dos hermanos se encuentran en prisión provisional, a la espera de la resolución de este caso. Carlo Costanzia padre también está siendo investigado por la Fiscalía de Turín acusado de presunta falsedad documental, pues es sospechoso de haber alterado un documento de forma ilegal para que una tercera persona pudiera visitar a sus hijos en la cárcel.

Alejandra Rubio por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)