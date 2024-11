Alejandra Rubio se encuentra en un amargo momento. Mientras llega a la recta final de su embarazo, su nombre se ha colocado en la primera plana mediática de la crónica social de nuestro país al salir a la luz que su suegro, Carlo Costanzia di Costigliole, podría estar supuestamente implicado en el caso por el que se investiga a sus hijos Rocco y Pietro tras un supuesto intento de asesinato por el que habían agredido a un joven en plena calle el pasado mes de marzo.

La prensa italiana, que está siguiendo el mediático caso muy de cerca, ha publicado que Carlo Constanzia di Costigliole, el ex marido de Mar Flores ha sido incluido en la lista de personas investigadas por la Fiscalía de Turín en la causa de sus hijos por supuesta falsificación documental. Un inesperado movimiento por parte de la justicia que se produce después de que se sospechara que supuestamente habría alterado y modificado un documento ilegalmente para facilitar que una tercera persona introdujera un teléfono en prisión. Tras salir a la luz esta información, Alejandra Rubio ha reaccionado.

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, ha optado por la más absoluta discreción. La hija de Terelu Campos ha sido vista en el interior de un vehículo al salir de su domicilio y, lejos de pronunciarse sobre el entramado en el que se ha visto envuelto su suegro ha optado por el silencio, desmarcándose así de la polémica.

Alejandra Rubio con su teléfono móvil. (Foto: Gtres)

Un inesperado anuncio

Fue a finales de junio cuando Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaron a golpe de entrevista que van a ser padres primerizos. Una buena nueva que llegó después de cinco meses de relación. «De repente, el cuerpo empezó a hacer cosas raras… Cansancio, muchas náuseas… He tenido de todo. ¡Qué diga Carlo!», aseguró la nieta de María Teresa Campos a ¡Hola! «No lo ha llevado muy bien, pero es normal por el desequilibrio hormonal tan grande que debe de tener. Alejandra se cierra mucho con ciertas comidas y su carácter es un poco más fuerte», indicó por su parte Carlo.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Él siempre está muy pendiente. Mi madre dice que no vivió nada de esto cuando estuvo embarazada de mí. Ya le dije a ella: ‘Ya me lo he llevado yo todo’. Ahora, más o menos, estoy saliendo de esta fase complicada», comentó Alejandra, en clave de humor. Comienza la esperada cuenta atrás para que Alejandra y Carlo den la bienvenida al que será su primer hijo en común.