Imputan al padre de Carlo Costanzia por encubrir a sus hijos en su tentativa de homicidio

El caso de Pietro y Rocco Costanzia ha dado un giro inesperado de 180 grados. Ambos están implicados en un ataque a un joven de 23 años que, posteriormente, sufrió la amputación de su pierna a causa del golpe que recibió con un machete en plena calle. Según la hipótesis de la Fiscalía, los dos hermanos participaron de manera activa en la agresión, por lo que han sido acusados de tentativa de homicidio y de complicidad. Según lo publicado, no actuaron solos, ya que a ellos se suman varios amigos que les ayudaron en el proceso. Pero eso no es todo. El caso ha cerrado con once imputados en total, entre los que se encontraría Carlo Costanzia, padre de ambos.

De acuerdo con lo publicado, el ex marido de Mar Flores ha sido añadido a la lista de personas investigadas en la causa de sus hijos por supuesta falsificación documental. De acuerdo con medios italianos que han revisado el informe de la Fiscalía, el padre de los arrestados habría alterado y modificado un documento ilegalmente para facilitar que una tercera persona introdujera un teléfono en prisión, permitiendo así que Pietro y Rocco se comunicaran tanto entre ellos como con el exterior. Un movimiento que situaría a Carlo Costanzia como cómplice en actividad ilícita en una de las ramificaciones del caso.

La chica que habría introducido el teléfono móvil en prisión sería una ex novia de Pietro. Se trata de una joven española que supuestamente fue atacada por el joven con gas tóxico. Conforme al documento de la Fiscalía del que varios periódicos locales se han hecho eco, la chica interpuso una denuncia, la retiró posteriormente y volvió a establecer contacto con su ex pareja. Es por ello por lo que ahora ha accedido a proporcionar ilegalmente el teléfono móvil en prisión con una autorización falsa que le permitía poder realizar entrevistas dentro de la cárcel.

Abuelo del primer hijo de Alejandra Rubio

Estas inesperadas noticias llegan en la recta final del embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Jr., quienes esperan ansiosos el nacimiento de su primer hijo en común. La pareja se encuentra disfrutando de los últimos momentos de esta dulce cuenta atrás y, en breve, Carlo padre se convertirá en abuelo primerizo.

Aunque ha preferido mantener un segundo plano de cara a la esfera pública, lo cierto es que varios medios se han hecho eco de diferentes viajes que ha realizado el italiano a Madrid para visitar a su primogénito y a la nieta de María Teresa Campos. En ellos, ha sido captado mostrando una gran ilusión por el papel que asumirá en breve con la llegada del nuevo miembro de la familia.