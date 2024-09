El padre de Carlo Costanzia se pronuncia por primera vez sobre Alejandra Rubio

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han recibido una visita muy especial. En medio de los rumores que sigue generando la inminente llegada de su primer hijo en común, la pareja ha disfrutado de un almuerzo con el ex marido de Mar Flores, futuro abuelo del bebé que viene en camino. Todo ocurrió el pasado sábado, 21 de septiembre, fecha en la que se dejaron ver en una conocida cervecería de la capital compartiendo confidencias y manifestando la buena relación que existe entre padre e hijo a pesar de la distancia que les separa en su día a día.

Según publica una conocida revista del país, la hija de Terelu Campos se unió después a la cita, ya que primero estuvo haciendo unas gestiones por los alrededores. Posteriormente se unió a ellos y, más tarde, se marcharon los tres al domicilio de Alejandra, donde ya vive también Carlo. Después de un largo rato, el italiano bajó de la casa y se pronunció por primera vez, delante de los medios, sobre lo que opina de la nieta de María Teresa Campos.

Carlo Costanzia Di Castiglione y su hijo Carlo en la presentación del festival ‘Marta tiene un marcapasos’. (Foto: Gtres)

«Es una persona muy madura para su edad. Es encantadora. Yo personalmente estoy muy feliz», expresaba según Diez Minutos, el mismo medio que ha publicado las imágenes del encuentro mencionado. En cuanto a su papel como abuelo, Carlo confesaba que aún no sabe cómo lo afrontará, pero que lo que tiene claro es que le da igual que sea niño o niña, porque para él lo único importante es que «venga sano». Por otro lado, desvelaba que aún no tenía el placer de conocer a Terelu Campos, al mismo tiempo que tampoco tenía información acerca del supuesto documental en el que está trabajando su hijo y en el que también estaría participando su nuera.

Una actitud muy diferente a la de Alejandro Rubio

En el lado opuesto del padre de Carlo Costanzia se sitúa Alejandro Rubio, quien solo se ha pronunciado una vez públicamente acerca del embarazo de su hija, dejando entrever que respeta la decisión que han tomado pero que no está de acuerdo del todo. «Es lo que hay, qué le vamos a hacer. A mí me parece que es un poco joven. Ya se lo he dicho a ella. Pero bueno, si es feliz, para mí es lo más importante», decía en unas imágenes emitidas por el programa TardeAR.

Alejandro Rubio en Madrid. (Foto: Mediaset)

«Tiene una edad y ya tiene capacidad para tomar sus propias decisiones. […] Ya era abuelo de antes. Hace un año y pico que lo soy […] Si han tomado esta decisión es porque lo han pensado mucho y han tomado la decisión más conveniente. Pero vamos, al tiempo», sentenciaba. Sobre la opinión de Terelu al respecto, Alejandro no quiso pronunciarse.