Carlo Costanzia responde con sarcasmo cuando le preguntan por su nuevo trabajo

El plantón de Carlo Costanzia a su madre en el que fue el debut de Mar Flores como diseñadora en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) ha copado titulares en la crónica social de nuestro país durante todo el fin de semana. El día del desfile de la colección cápsula que la modelo ha diseñado para la firma Malne, Mar Flores restó importancia al desplante de su hijo, asegurando que no había llegado por el tráfico que había en Madrid. Unos días después, la televisiva fue más escueta al espetar un «así es la vida» a los reporteros cuando éstos le preguntaron cómo se había sentido al no contar con el apoyo de Carlo durante el desfile.

Unas palabras que habrían incomodado profundamente al propio Carlo Costanzia así como a Alejandra Rubio, quien este lunes ha ocupado su puesto de colaboradora en Vamos a Ver, en Telecinco, dispuesta a acabar con todo tipo de especulaciones en torno a este asunto, Alejandra Rubio ha revelado que el verdadero motivo por el que Carlo Costanzia no estuvo junto a su madre en un día tan especial para ella, ha sido su nueva situación laboral. «Carlo trabaja y salió del trabajo 15 minutos después de que hubiese comenzado el desfile», ha comenzado diciendo.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

La hija de Terelu Campos ha aclarado que aunque Carlo confirmó su asistencia, no llegó a tiempo al desfile de Mar Flores debido a que se encontraba cumpliendo con varios compromisos profesionales. «Cuando dicen que Carlo vive de mí me hace gracia, de mí vivo yo. «Se quedó fastidiado. Llamó a su madre para decirle que llegaba tarde. En ningún momento se le iba a pagar por ir, como se ha dicho», ha añadido Alejandra ante la mirada curiosa de los colaboradores en plató. «¿Y de qué trabaja?», le han preguntado. «Eso corresponde decirlo a él. Yo te he dicho que trabaja, de qué, ya lo dirá», ha sentenciado la joven, que sí ha confirmado que el padre de su futuro hijo trabaja como asalariado, y no como autónomo, en una empresa que no es del sector de la gastronomía.

Con esto, todas las miradas se han posado en Carlo, motivo por el cuál las cámaras de Gtres se han desplazado en la tarde de este mismo lunes a las inmediaciones de su residencia en Madrid. Preguntado expresamente por el que sería su nuevo trabajo, Carlo ha respondido con ironía y entre risas. «Darte la enhorabuena porque parece ser que has encontrado un nuevo trabajo. Alejandra ha dicho que ya eres una persona asalariada», ha dicho la reportera. «Gracias por la enhorabuena. Siempre he tenido trabajo. Muchas gracias», han sido las palabras de Carlo.

Carlo Costanzia en las inmediaciones de su casa en Madrid. (Foto: Gtres)

Carlo Costanzia no ha querido ahondar en más detalles acerca de su situación laboral. Asimismo, tampoco se ha pronunciado al respecto de nada que tuviera que ver con su madre y su ausencia en el desfile antes citado. Carlo Costanzia ha trabajado principalmente como actor, siendo conocido por su papel en la serie Toy Boy, donde interpretó a Jairo.