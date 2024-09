La llamativa soledad de Alejandra Rubio en la última revisión de su embarazo

Corren vientos de cambio para Alejandra Rubio. La novedad más importante de su nueva vida está a tan solo 3 meses de ver la luz. La joven, que se encuentra en el sexto mes de gestación, prefiere no confirmar aún el sexo del bebé que espera junto a su pareja, Carlo Costanzia, quien se ha mudado con ella recientemente. Además, acaba de estrenar trabajo en el programa de televisión Vamos a ver, completando así este triplete de buenas nuevas para ella.

El embarazo marcha bien y según lo previsto. La hija de Terelu Campos sigue cumpliendo con sus citas ginecológicas. Una de las últimas tuvo lugar hace apenas unos días –jueves 5 de septiembre- y se muestra en estas fotografías exclusivas de lo más reveladoras. Sorprende sobremanera que Alejandra Rubio acuda sola, sin ningún familiar y, sobre todo, sin su pareja y padre del que viene en camino.

No obstante, no es la primera vez que se la ve acudir sola a sus revisiones. Anteriormente, el hijo de Mar Flores acompañó a su novia, pero esforzándose por evitar ser captados juntos. Aun así, no deja de resultar llamativo que esta vez no lo haga, máxime cuando Carlo se acaba de mudar vivir con ella recientemente, dejando su modesto piso bajo en Vallecas por la vivienda de la joven en Aravaca. Sea como fuere, Alejandra asegura que la pareja goza de plena salud y que no existe ningún problema entre ellos.

Alejandra Rubio paseando por la calle. (Foto: Gtres)

La nieta de María Teresa Campos se muestra en las fotografías con un semblante muy serio mientras viste un pantalón negro ancho y muy cómodo y un jersey gris ajustado que dejaba ver parcialmente su tripita, cada vez más abultada. A sus 24 años, Alejandra entra de lleno en el último trimestre de gestación. El primer semestre ha estado marcado por números cambios en su cuerpo y algunas complicaciones como náuseas, cansancio generalizado o altibajos en su estado de ánimo. Unos pequeños inconvenientes que contrastan con la tremenda felicidad de ser madre.

Alejandra Rubio tras una revisión médica. (Foto: Gtres)

La joven ha hecho coincidir su embarazo con el inicio de su convivencia junto a Carlo Costanzia en su casa, el hogar donde acogerán y empezarán a vivir momentos de ensueño junto a su primer hijo en común. En los últimos días, Alejandra Rubio ha roto la férrea discreción que trata de aplicar a su vida privada para compartir alguna foto en redes sociales de sus gatos junto al perro de Carlo, síntoma de que han empezado a capturar instantes únicos e ilusionantes.

Alejandra Rubio en plena dulce espera. (Foto: Gtres)

Por si fueran pocos cambios, Alejandra ya ha debutado como colaboradora del magacín matutino conducido por Joaquín Prat, comentando la actualidad de la crónica social. Eso sí, cuidando con mucho recelo la suya propia. El mejor ejemplo de esto es que reveló en su nuevo programa que tanto Carlo como ella conocían el sexo de su bebé, pero optaba por no hacerlo público.