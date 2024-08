Alejandra Rubio habla por primera vez de la ‘guerra’ entre Terelu Campos y Mar Flores

Después de pasar unos días de vacaciones en Galicia, alejados del huracán mediático, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya están en la capital. La pareja llegó el pasado lunes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y, como no podía ser de otra manera, fueron recibidos por la prensa. Lejos de querer interactuar, ambos se mostraron bastante reacios a contestar ninguna de sus preguntas, optando por una actitud seria y distante en todo momento. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la hija de Terelu Campos rompió su silencio cuando la reportera le preguntó sobre la supuesta enemistad que existe entre su madre y Mar Flores, pronunciándose por primera vez sobre el tema.

«No tienen que reconciliarse de nada porque no ha pasado nada. Volvemos a lo mismo de siempre», manifestó de manera tajante. Al mismo tiempo, confesó no tener conocimiento sobre los rumores que señalan que Terelu Campos habría solicitado amistad a la madre de Carlo por Instagram y no habría obtenido ningún tipo de respuesta.

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que Terelu Campos y Mar Flores nunca han confirmado mantener una enemistad. Las conjeturas que se han generado a lo largo de los años especulaban que no se llevaban bien a raíz de que Nuria González, íntima amiga de la hija de María Teresa Campos, se dio el «sí, quiero» con Fernando Fernández Tapia, ex pareja de la modelo. Pero lo cierto es que desde que se han convertido en consuegras ninguna ha hecho referencia a las amistades que supuestamente siempre las han mantenido distantes.

Terelu Campos con Carlo Costanzia en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

De hecho, cabe destacar que Terelu Campos, en una de las últimas entrevistas que concedió a la revista Lecturas, se deshizo en halagos hacia el físico de la madre de Carlo Costanzia: «Si me tengo que comparar con la otra abuela (hace referencia a Mar), las comparaciones son odiosas. Soy consciente de que me van a decir muchas cosas y me lo tomo con humor. Tengo una vida mucho más castigada por temas de salud. No soy la que era hace 12 años cuando hice la portada de Interviú», decía, añadiendo que Mar está estupenda y lo estará siempre porque «siempre ha sido bellísima». Por otro lado, señalaba que lo natural sería que se conocieran en persona por el bebé y que no tenía duda de que así sería: «Yo no tengo nada en contra de alguien que no conozco y que, además, es la madre de la persona que hace feliz a mi hija», concluía.

Su verano más especial

Ademas de pronunciarse sobre la relación que mantiene su madre con Mar Flores, Alejandra Rubio también confesaba ante las cámaras que todo iba genial, en cuanto a su embarazo y su situación sentimental se refiere. Unas declaraciones que se pueden corroborar en sus propias redes sociales. En el último contenido que ha compartido, la joven se ha mostrado visiblemente feliz al lado del actor de Toy Boy, con el que está viviendo uno de los veranos más especiales de su vida con motivo de su primer embarazo. Por otro lado, la influencer también ha comenzado a lucir tripa de embrazada muy orgullosa e ilusionada.