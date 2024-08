Alejandra Rubio rompe su regla y abre su álbum más romántico con Carlo Costanzia

Con unos sencillos íconos de una mujer, un hombre, un corazón rojo y un apretón de manos, Alejandra ha mostrado cómo ella y Carlo están disfrutando del verano juntos, además de preparando la llegada de su primer hijo en común. En las imágenes, Carlo aparecen besando a su novia en la mejilla en plena puesta de sol; un romántico y bonito gesto al que sigue un selfie de Alejandra en el ascensor, ataviada con un vestido mini vaquero y holgado con el que disimula la tripa de embarazada, o la fotografía de una comida servida en una mesa de vidrio en la que hay varios platos con ingredientes típicos para preparar fajitas o tacos. Una imagen -esta última-, que ha hecho a muchos preguntarse si Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, viven ya bajo el mismo techo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Rubio (LEX) (@alerubioc)

Pero eso no es todo. Entre las actividades que estaría realizado Alejandra Rubio este verano destaca la lectura. La joven ha compartido en este post un fragmento del libro Ugly Love de Colleen Hoover, autora del best seller Romper el círculo -la adaptación al cine acaba de estrenarse en nuestro país-, que podría entenderse como toda una declaración de amor al padre de su futuro hijo: «Mientras contemplo la perfección que acabamos de crear, me doy cuenta. Todo vale la pena. Son los momentos preciosos como este los que compensan todo lo feo del amor».

Fue el pasado mes de febrero cuando Carlo Costanzia y Alejandra Rubio confirmaron su romance tras ver la luz unas imágenes de ambos besándose por las calles de Madrid, y disfrutando de una velada de lo más romántica en un restaurante de la capital.

Terelu Campos reacciona a las imágenes de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

El carrusel de imágenes, sea como fuere, ha despertado un sinfín de likes y comentarios, entre los que destaca especialmente el de Terelu Campos. La madre de Alejandra Rubio, muy activa en la ya citada red social desde hace algún tiempo, no puede estar más feliz con el hecho de convertirse en abuela, si bien «flipó» con la noticia del embarazo y prueba de ello es el comentario que dejado en la publicación de la ex colaboradora de Así es la vida. «Me encantan las fotos y los dos !!😘💗💗», ha escrito la presentadora. Su comentario ha recibido más de cien ‘me gusta’, además de una respuesta con emoticonos de corazón por parte de la propia Alejandra, mostrando la gran conexión que hay entre ambas.