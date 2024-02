El vestido vaquero de Mango que sólo cuesta 50 euros y es comodísimo

El escote palabra de honor es uno de los clásicos de la historia de la moda, un diseño tradicional que tiene una característica única. Éste, a diferencia de otros, se sujeta por sí solo por encima del pecho y siempre ofrece un look más sexy que de costumbre. Sin ninguna manga, tirante ni elemento que lo sostenga. Así es el vestido vaquero de Mango.

¿Buscas un modelo que tenga esas características? Lo tenemos y te damos todas las señas sobre ello.

El vestido vaquero de Mango que debes tener

Un vestido típico, pero en versión urbana

A pesar de que el escote palabra de honor es uno de los más típicos en vestidos de fiesta y novias, en este caso Mango ha decidido reversionarlo dándole un aspecto más urbano al fabricarlo con un algodón que parece tela vaquera.

La apariencia que se logra es distinta a la de los vestidos de fiesta y novias, por lo que podrás lucirlo en eventos menos formales que bodas y/o cumpleaños.

El fabricante describe este vestido como un diseño largo evasé palabra de honor, sin mangas pero con unas costuras decorativas. Posee un tejido de algodón estilo tejano vaquero y un práctico cierre de cremallera en la parte posterior para ajustarlo a tu espalda.

Tallas y colores del vestido vaquero de Mango

Tal prenda de moda está disponible en tres tallas: S, M y L. Como siempre, lo mejor es echar un vistazo detenidamente a la guía de tallas de la web oficial de esta cadena para revisar cuál es la talla adecuada para tus medidas corporales.

En cuanto al color, es un azul «medio vintage». Los tonos retro son tendencia últimamente, por lo que lucirás un color como el que están usando muchas de las celebridades internacionales. Si a eso le sumamos el escote palabra de honor, no dejarás a nadie indiferente. Serás la protagonista de la reunión, así que si tu idea es pasar desapercibida mejor analizar otras posibilidades.

Si bien lo mejor es que este vestido es factible para una cena, un evento, una fiesta, y especialmente cuando empieza a hacer buen tiempo. es perfecto con botas altas y cardigan para que vayas más abrigada.

Composición y cuidados

Esta tela está compuesta en un 99% algodón y en un 1% elastano, lo que le da la elasticidad necesaria para seguir tu rutina a diario. A pesar de que es un vestido un poco ajustado, tendrás libertad para desplazarte y bailar o saltar junto a tus amigas o tu pareja si sales de fiesta.

Y una aclaración no menor es que fue diseñado en exclusiva para Mango en España, concretamente en Barcelona.

Respecto al mantenimiento del vestido, los cuidados son los básicos que puedes imaginar. Es posible lavarlo a máquina, pero recuerda que no deberías excederte de los 30° C. Si vas a plancharlo antes de salir, no lo hagas por encima de los 110° C.

Por otro lado, no deberías aplicarle lejía ni blanqueador. Tampoco limpiarlo en seco o meterlo en la secadora.

Cuál es el precio del vestido vaquero de Mango

Debes saber que se compra en la web de la firma y que tiene un precio de 49,99 euros, un coste que no está nada mal dada su versatilidad. Piensa que es un vestido que va a quedar bien en diversas circunstancias y vas a decidirte por él más veces de las que crees aprovechando que tus brazos están libres y tu espalda se mantiene fresca. Un vestido perfecto para encarar la primavera que está por venir.

Política de envíos de Mango

Los envíos a las tiendas de Mango son totalmente gratuitos. Y como en este caso estás gastando más de 30 euros, también lo son otras modalidades de envío como los envíos a domicilio y a punto ASM. Selecciona una modalidad sin fijarte en el coste que tiene.

Política de devoluciones de la firma

Tienes 30 días para realizar tu devolución a través de cualquiera de los métodos, ya sea devolución en tienda o en un punto GLS. Puedes optar, en última instancia, por una devolución con recogida a domicilio. Si no puedes salir de casa, es la mejor solución.

¿Cómo combinar este vestido?

Mango nos plantea algunas combinaciones interesantes para completar un conjunto que tenga a este vestido como protagonista.

Consideran que deberías acompañarlo con alguno de los siguientes accesorios y complementos de su catálogo 2023/24.

Zapato tacón destalonado hebillas – 39,99 euros. Disponible en colores negro y rojo. Elige entonces su talla.

Bolso hombro jacquard – 35,99 euros. Disponible únicamente en color crudo

Pendientes aro ovalado – 9,99 euros. Disponible en colores plata y oro, ideales para muchas ocasiones.

Collar cadena eslabones – 19,99 euros. Disponible únicamente en color plata

Y si te encantan entonces las telas vaqueras, te sugieren sus jeans wideleg loose tiro medio por un precio de 39,99 euros.

Tienes la información de este vestido en la web de Mango donde poder comprar de la manera más rápida.