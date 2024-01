Hace unos días, Carlo Costanzia Flores, hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole, se sentaba en el plató de De viernes y cargaba contra sus padres sin ningún pudor. El joven confesaba que no tuvo una infancia feliz y nombraba como responsable de ello, a sus padres. Además, no conforme con esta acusación, también declaraba que fueron los culpables de que cayera en el consumo de las drogas con tan solo diez años.

Este viernes, Carlo se sentará en directo en el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para enfrentarse a las preguntas de los colaboradores. Según se informó hace varias semanas, el hijo de Mar Flores iba a acudir al programa acompañado de su padre, sin embargo, esto no va a ser así.

Carlo Costanzia en su entrevista / Telecinco

“El padre no va a venir al final a estar con el hijo en la entrevista porque su madre está mal, ingresada en Milán. Así que él está allí. Sí que es verdad que él apoya la versión que está dando su hijo», ha confirmado, el colaborador Kike Calleja en el programa presentado por Joaquín Prat. Al igual que Mar Flores, Carlo Costanzia di Costigliole, está “muy molesto con todas las informaciones que están volviendo a salir de su pasado”. «No quiere revivir ninguna guerra porque les costó mucho dolor a todos», ha continuado diciendo el periodista.

Mar Flores contesta a su hijo Carlo

Una de las personas que más se ha visto afectada por todo lo ocurrido ha sido Mar Flores. Ante esta situación, la modelo se encuentra devastada y cree que su hijo “se ha equivocado”. “Me rebelo en el colegio donde estaba. Empiezo los primeros contactos con el tabaco, alcohol, el hachís y ciertas sustancias. Me mandan a Suiza a un internado de habla francesa donde no entiendo nada, allí en los montes. En aquel sitio aislado se produce mi hecatombe. Lo siento como un abandono. Empiezo a consumir con diez años y el consumo diario llega con doce o trece años”, declaraba su hijo en el programa de Telecinco.

Carlo Costanzia y Mar Flores / Gtres

Ante estas duras declaraciones, Mar Flores no ha desaprovechado la oportunidad de dar su versión de los hechos: “Su padre raptó al niño cuando era pequeño. Se lo llevó del colegio, 2-3 meses hasta que pude recuperarlo. Pedí amparo al Tribunal de la Haya. Yo le amo más que a mi vida, pero quizás no entiende que no se puede permitir muchos más fallos. A los 10 años se fue a vivir con su padre y se equivocó… A los 30 le liberé de pasar nueve años en la cárcel pagando yo ciento y muchos mil euros vendiendo propiedades, y no entiende que se equivocó”, ha comenzado diciendo la modelo en una entrevista para Semana. «El padre lo dejó solo viviendo con los abuelos mientras cobraba la pensión alimenticia que me pidió. Él nunca pagó la pensión alimenticia durante 12 años. Su padre le dejó viviendo con los abuelos, mientras él vivía en otra ciudad y cobraba la pensión alimenticia que yo le pagaba… Mi hijo sin control hizo lo que quiso», ha continuado diciendo.