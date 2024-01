Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores y el conde Carlo Costanzia Di Costigliole, se convertió, el pasado viernes, en el invitado estrella de De Viernes, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para la noche previa al fin de semana de Telecinco que, producido por Producciones Mandarina, está dedicado a la crónica social de nuestro país con entrevistas exclusivas y tertulias. El joven se confesó sobre una «durísima» infancia ligada a las sustancias psicoactivas y drogas, así como sobre sus problemas con la justicia y, si bien no responsabilizó a sus progenitores directamente, sí les señaló como causantes de «todo lo que me ha pasado».

Estas palabras según desveló Makoke al día siguiente, en Fiesta, habrían dolido (y mucho) al padre de Carlo, que de acuerdo a las palabras de la colaboradora, estaba enfadado y dolido. «Si yo sacara todos los documentos, audios y mensajes que tengo de Mar no podría volver a España, ella me pidió que volviera a ser su amante cuando ya estaba casado con Javier Merino», dijo la ex de Kiko Matamoros por boca y previo permiso, aparentemente, del propio conde.

Makoke en ‘Así es la vida’ / Telecinco

Y sí, aparentemente porque ha sido hace escasas horas cuando, Carlo Costanzia padre, ha emitido un comunicado con el que ha desmentido directamente a Makoke, entre muchas otras afirmaciones. El ex de Mar Flores ha aclarado en este texto que «no ha realizado ningún tipo de declaración pública ni privada a ningún medio de comunicación periodista o colaborador de ningún programa». «Por medio de la presente les informo que las noticias que han aparecido recientemente y que siguen apareciendo en distintos medios de comunicación atribuyéndome diversas declaraciones vinculadas a la aparición de mi hijo, don Carlo Costanzia Flores, en un programa televisivo el pasado viernes 19 de enero de 2024, son totalmente falsas», reza la misiva.

Pero Makoke no recula. Al margen de lo anterior e independientemente al comunicado, la televisiva se ha reiterado de su versión en Así es la vida. «Yo no miento, dije que estaba autorizado por Carlo a ponerlo y traducirlo. Tengo todas las pruebas, ese mensaje está autorizado por Carlo para que yo lo leyera, es verdad que no ha hablado con ningún colaborador ni periodista porque lo hace con una amiga que tenemos en común y a esa amiga le dice que me autoriza a leerlo», ha comenzado diciendo Makoke.

Makoke en ‘Así es la vida’ / Telecinco

La colaboradora ha asegurado en el ya citado programa que cuando leyó el comunicado en cuestión de Carlo Costanzia, lo hizo tras haberse puesto en contacto con esta amiga en común. «Me dice que Carlo y me lo demuestra que no se refiere en ningún momento a mí, si no a todos los medios de comunicación, pero que no lo ha hecho por mí. El mismo viernes digo que con Carlo hace mucho que no hablo y que estoy hablando con una amiga en común y es el sábado cuando esta amiga se pone en contacto conmigo. Me manda un audio de Carlo».

Un audio que tanto Sandra Barneda como César Muñoz, conductores de Así es la vida, han escuchado en riguroso directo. «Creo que Makoke fue muy comedida no revelando el contenido del audio», ha reaccionado Sandra. «Dice muchas más cosas que no has dicho, eres demasiado prudente», ha dicho, por su parte, César.