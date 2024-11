La tensión de Rocío Flores en medio de la DANA que ha azotado Málaga

Rocío Flores ha contado en primera persona cómo ha vivido el paso de la DANA por Málaga, ciudad en la que reside junto a su pareja, Manuel. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha publicado varios stories vía Instagram para dar detalles de lo ocurrido. «Os actualizo. Nosotros ayer a la una y media de la mañana terminamos de poner ‘seguros’ todos los vehículos que teníamos. En mi zona, que vivo por el Martín Carpena, que está el río Guadalhorce y, por otra parte, también tengo el mar, está apretando un montón. Está apretando muchísimo, pero es verdad que mi casa no se va a inundar ni nada porque yo vivo en un bloque, en un primero y no se va a inundar. Pero sí que es verdad que hay bastantes zonas de Málaga que están muy afectadas», comenzó diciendo desde el interior de su vivienda.

«Han cerrado colegios, institutos, comercios… Todo está cerrado», añadió. «Yo he salido antes a la calle de que apretara y no hay ni un alma y están evacuando a gente», prosiguió. Además, hizo un llamamiento para que los ciudadanos no salieran de sus casa. «Es un día de quedarnos todo el mundo en casa, de protegernos un montón. Ojalá que no pase nada y pase esto lo más rápido posible», puntualizó.

Rocío Flores paseando por la calle. (Foto: Gtres)

«Entre que me fui a Valencia, tuve un evento, problemas personales… he arrastrado un montón de trabajo que tengo atrasado, así que hoy que tengo aquí a Manuel también, pues voy a aprovechar y entre los dos nos vamos a quitar el mayor trabajo posible. Me voy a poner a contactar con un montón de personas que tengo ahí los teléfonos y que ni siquiera todavía he podido contactar. Paciencia en casa y que no cunda el pánico», contó también.

Rocío Flores comparte un ‘storie’. (Foto: Redes sociales)

Además, también quiso compartir que cuando su pareja fue a comprar al supermercado se encontró con estanterías vacías de comida. «Manuel acaba de ir a un supermercado para hacer una compra por el tema de la DANA y estas fotos son las que me envía», dijo Flores.

Rocío Flores comparte un ‘storie’. (Foto: Redes sociales)

Al finalizar el día, Rocío Flores volvió a actualizar la situación. «Por aquí está todo bien. Me voy a tomar duerme bien para dormir algo y mañana será otro día. Mucho ánimo para mañana. Málaga, Valencia, Tarragona», escribió desde el salón de su casa después de vivir una jornada donde la tensión estuvo presente por el fuerte temporal.