Los hijos de Rocío Carrasco reaparecen en Chipiona para celebrar un acontecimiento muy especial

La familia de Rocío Jurado tiene una gran devoción por la Virgen de Regla. El clan se solía reunir en el espectacular ático que la cantante tenía en Chipiona para disfrutar de un evento importante. Dicha propiedad ahora pertenece a otra persona, pero los nietos de la artista no olvidan lo especial que la procesión para su abuela. Esa es la razón por la que se han trasladado hasta Cádiz.

Rocío y David Flores viven con Antonio David Flores, ex marido de Rocío Carrasco. Los jóvenes no tienen ningún tipo de relación con su progenitora, pero sí disfrutan de un contacto muy estrecho con los miembros de la familia Jurado. Tanto es así que la influencer suele quedarse en casa de Gloria Mohedano cuando visita Chipiona. Gloria es la tía materna de Rociíto y actualmente son enemigas íntimas, de hecho Carrasco le acusa de tener envidia de Rocío Jurado.

Rocío Flores y David Flores, en Chipiona. (Foto. Gtres)

Antonio David Flores siempre ha presumido de ser el responsable de la unión que sus hijos tienen con los hermanos de Rocío Jurado: Amador y Gloria Mohedano. El que fue representante de la artista se ha dejado ver con Rocío Flores en más de una ocasión y también adora a David. No sería de extrañar que hayan aprovechado la procesión de la Virgen de Regla para reencontrarse.

También hay que destacar que los dos hijos de Rociíto mantienen una bonita amistad con Rosa Benito, ex mujer de Amador Mohedano. La colaboradora de televisión sostiene que ambos son dos chicos estupendos y no entiende que Carrasco no haya hecho algo para frenar la guerra.

Rocío Flores tiene una nueva vida

Rocío Flores está asentada en Málaga. Es una de las directoras de Farmasi, una empresa cosmética que le ha devuelto la ilusión. Antonio David Flores concurso en Gran Hermano VIP y ella decidió ser su defensora en los platós de Telecinco. Este punto marcó un antes y un después. Mediaset le propuso ser concursante de Supervivientes y a partir de entonces se quedó en televisión para ejercer de colaboradora.

Rocío llegó a trabajar con la gran Ana Rosa Quintana. Sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta de que no estaba preparada para luchar contra la actualidad día a día. Pensó que lo mejor para ella era centrarse en sus redes sociales y desapareció de los programas de Telecinco.

Rocío Flores con Manuel Bedmar. (Foto: Gtres)

La influencer ha apostado fuerte por Farmasi. En más de una ocasión ha recalcado que este proyecto le ha dado fuerzas para seguir adelante. No está sola. Dentro del negocio también se encuentra su novio, un joven malagueño llamado Manuel Bedmar.

El gran corazón de David Flores Carrasco

David Flores Carrasco, en Chipiona. (Foto: Gtres)

Rocío Flores y su madre tienen muy pocas cosas en común, pero las dos coinciden en algo. Ambas defienden que David Flores Carrasco tiene un corazón enorme. Es más, todos los integrantes de la familia dicen exactamente lo mismo. El joven ha sufrido mucho durante la batalla familiar y ha adoptado una postura ejemplar.

David está pasando unos días en Chipiona, donde se ha reencontrado con los orígenes de su abuela Rocío Jurado. La ciudad está marcada por el recuerdo de la cantante, tanto es así que hay un monumento dedicado a su formidable trayectoria. También hay que destacar que Rocío Carrasco ha inaugurado un museo donde se recoge la brillante carrera de su madre. ¿Habrán aprovechado David y Rocío Flores para visitarlo?