Rocío Flores se pronuncia sobre la participación de Olga Moreno en ‘Supervivientes All Stars’

Lo último que se esperaba cuando salió a la luz que Olga Moreno era una de las participantes de Supervivientes All Star era que contaría con el apoyo público de Rocío Flores, hija de Antonio David, el hombre con el que compartió una relación sentimental durante más de dos décadas de su vida. Pero es justo lo que ha pasado este mismo lunes en las redes sociales. La joven influencer ha decidido expresar en el universo 2.0. su respaldo a la concursante tras emitirse varios videos de la misma, durante la primera gala de la edición, donde confesaba estar viviendo un duro duelo de adaptación en los Cayos Cochinos.

«Sinceramente, no tenía pensado decir absolutamente nada ni grabar ningún video. Pero bueno, ya he recibido varios mensajes de este tipo y no voy a dar pie a recibir más», comenzaba a decir a través de su cuenta oficial de Instagram. «Por supuesto que apoyo a Olga en su concurso al cien por cien. De hecho, a nivel personal, tiene muchísimo mérito que una persona, viviendo el duelo que ella está viviendo, que creo que es una de las peores cosas que te puede pasar en la vida, haya tomado la decisión de ir. […] Espero, deseo y confío en que dure lo máximo en el concurso y que logre disfrutar un mínimo de la experiencia», proseguía, haciendo referencia al reciente fallecimiento de la madre de la concursante.

Rocio Flores apoyando el concurso de Olga Moreno en ‘Supervivientes: All Star’. (Foto: Instagram)

Lejos de quedarse ahí, Rocío Flores ha continuado justificando su apoyo indiscutible al regreso de Olga Moreno a Honduras. «Supervivientes es una experiencia única pero obviamente es un trabajo. La gente va a facturar. Blanco y en botella, leche. Y gracias a que esas personas van a esos concursos, dan muchísimo trabajo para que otras personas lo puedan comentar», sentenciaba. Por otro lado, aprovechando su intervención, Rocío también ha querido deshacerse en halagos hacia la victoria con la que se alzó la ex pareja de su padre en 2021: «Al menos Olga puede decir que ha estado cuatro meses y que ha sido una de las mejores supervivientes que ha tenido este realityen su historia», señalaba, mostrándose completamente en contra de las críticas que está recibiendo por el hecho de haber tomado la decisión de ir al concurso tras la muerte de su progenitora.

Rocío Flores y Olga Moreno en el plató de ‘Gran Hermano VIP’. (Foto: Gtres)

Para poner el broche final a sus inesperadas palabras, la nieta de Rocío Jurado ha asegurado que no se va a pronunciar más sobre el concurso de supervivencia y que solamente quería dejar constancia de que Olga cuenta con su máximo apoyo por una razón de peso: «Todo lo que sea bueno para ella también va a ser bueno para otra persona que es muy importante en mi vida, así que, no hay nada mas que decir», concluía, pidiendo a su más de medio millón de seguidores que salven a la concursante de la nominación a la que se enfrenta la próxima semana.