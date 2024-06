Olga Moreno ha tenido que despedirse, este domingo, 9 de junio, de una de las personas más importantes de su vida. Su madre, Rosa Obrero, fallecía a los 82 años de edad a consecuencia del cáncer. Un triste revés que ha provocado el silencio de la televisiva, dado que, por ahora, no se ha pronunciado sobre la pérdida de su progenitora.

El amor de Olga Moreno por su madre

A través de las redes de las redes sociales, Olga ha demostrado en más de una ocasión la devoción que sentía por su progenitora. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo, Moreno compartió un emotivo post con el que se deshizo en halagos hacia su madre.

Olga Moreno en televisión. (Foto: Gtres)

«A la mujer que me enseñó el valor de la vida, que cada día sea un reflejo del amor y la felicidad que nos has dado. Gracias por cada sonrisa, cada lección y cada momento. Hoy celebramos el maravilloso regalo que es tu vida. ¡Feliz cumpleaños!», expresó con motivo de la celebración de su cumpleaños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de O L G A M O R E N O (@olgamorenooficial)

Asimismo, nada más iniciar el año, Olga Moreno también quiso dedicarle unas emotivas palabras a Rosa: «Para el mundo eres una madre, pero para tu familia eres el mundo entero».

Su participación en ‘Supervivientes: All Stars’

La pérdida de su madre, Rosa Obrero, que ha dado a conocer Semana, se produce tan solo unos días después de que se confirmara su participación en Supervivientes All Stars. Olga Moreno, que fue la ganadora de Supervivientes en 2021, se convertía en una concursante de pleno derecho de esta nueva entrega.

Fue durante la emisión de Tierra de nadie, sección presentada por Carlos Sobera, donde se anunció su fichaje estrella. De hecho, la propia Olga visitó el plató, muy emocionada. La andaluza confesó que se adentraba en esta andadura sin ningún tipo de expectativas. «Yo voy a vivir el momento, a disfrutarlo y que sea lo que Dios quiera», expresó. «Estoy tranquila, sé que no voy a ganar pero lo voy a intentar, voy a disfrutar, a divertirme, tengo muchas ganas», añadió.

Olga Moreno en Sevilla. (Foto: Gtres)

Ahora que se ha conocido el fallecimiento de su madre surge una nueva incógnita que gira en torno a su participación. ¿Seguirá formando parte del concurso de supervivencia?

Su discusión con Antonio David Flores

En octubre de 2021, se conoció que el matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno llegaba a su fin. A los pocos meses, se confirmó que el ex guardia civil mantenía una relación con Marta Riesco, con quien rompió poco más de un año después. A su vez, Olga Moreno rehízo su vida y, en 2022, se supo que había encontrado de nuevo el amor junto a Agustín Etienne.

Antonio David Flores y Olga Moreno en Málaga. (Foto Gtres)

Lejos de mantener una imagen idílica de dos ex que mantienen un trato cordial, Antonio David Flores y Olga Moreno han protagonizado un enfrentamiento. Suceso que trascendió el pasado viernes, 7 de junio en Ni que fuéramos Shhh. «Hubo una movida muy gorda en el garaje de la casa con Antonio David y Rocío Flores recriminándole ciertas cosas a Olga Moreno», contó Belén Esteban. «Tengo mis fuentes y os aseguro que Olga no lo está pasando nada bien. Antonio David no se lo está poniendo fácil», añadió. «Ella (Olga) tiene su pareja en Madrid. Vive con él, pero va a Málaga cuando le toca la niña. Pero ella también quiere traerse a la niña en vacaciones, Semana Santa, fines de semana… Y ahí tienen problemas», prosiguió contando. Tras destapar este conflicto, Belén Esteban dio su opinión al respecto: «Me parece muy mal. Ella tiene todo el derecho de rehacer su vida, ella por lo menos no le puso los cuernos».