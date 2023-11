La vida de Olga Moreno sigue dando (y mucho) de que hablar. Más aún, después de que la crónica social de nuestro país se haya hecho eco de los rumores que apuntan a su ruptura con Agustín Etienne tras poco más de un año de relación; y de un nuevo acercamiento, a su vez, entre la ex concursante de Supervivientes y Antonio David Flores.

Han sido unas fotografías de los dos juntos en un bar de copas, hasta altas horas de la madrugada, las que han puesto sobre la mesa lo anterior y levantado todas las sospechas sobre una posible reconciliación de la ex pareja. Según el perfil de Instagram La Cuernis, que reúne a más de trescientos mil seguidores, dichas imágenes fueron tomadas a finales de agosto. Concretamente, apenas una semana después de que Olga concediese una entrevista a una conocida revista del corazón en España, hablando de su romance con el representante. «Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta, me da mi sitio y me hace feliz. A mis hermanas y a mis padres les gusta mucho Agustín. Ha encajado muy bien en mi mundo y con mi gente», declaró Moreno.

Olga Moreno y Agustín Etienne en Madrid / Gtres

Por el momento, ni Olga ni Antonio David se han pronunciado al respecto de la noticia. Sí lo ha hecho, no obstante, aunque indirectamente, Agustín. Siguiendo los pasos de Álvaro de Luna con Laura Escanes, el argentino ha dejado de seguir a Moreno en la citada red social. Además, ha borrado cualquier rastro de ella en su perfil y, está por ver, si también de su cartera de clientes de representación. Agustín, cabe recordar, se convirtió en el representante de Olga desde mucho antes que viera la luz su relación.

Y sí. En todo esto también tiene cabida Marta Riesco. En las últimas horas, la que fuera colaboradora de Fiesta y pareja sentimental del ex de Rocío Carrasco, ha posteado una frase en su cuenta en la ya citada red social donde deja entrever que jamás se espero este giro de los acontecimiento: «La realidad supera la ficción», escribe. Marta Riesco y Antonio David Flores anunciaron su ruptura en abril tras semanas de sonados desencuentros en los que tuvo cabida la hija del ex colaborador de Sálvame, Rocío Flores.

¿A qué se dedica Olga Moreno?

Al margen de su vida sentimental, en los últimos meses, la vida de Olga Moreno ha estado también repleta de cambios. El más significativo pasa, sin lugar a dudas, por el cierre de su tienda de ropa en Málaga, renunciando así a su sueño de ser empresaria de moda. «He cerrado mi tienda de ropa hace poco», aseguró ella misma el pasado mes de agosto.

Queda ahora la duda de saber a qué se dedica Olga profesionalmente en la actualidad, pues no se le conoce ningún otro trabajo y su faceta como influencer, parece estar de lo más estancada. En sus redes sociales, Olga Moreno no supera los ciento cincuenta mil seguidores y su engagement, la métrica o indicador que sirve para medir la capacidad de interacción entre una marca y sus diferentes canales de comunicación y los usuarios, seguidores o consumidores de la marca, está en un 1,63%.