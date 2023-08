Llevaba un tiempo desaparecida, pero Olga Moreno ha reaparecido y se ha colocado en primera plana mediática en un abrir y cerrar de ojos. La ex de Antonio David Flores ha dado un paso al frente y ha concedido una entrevista en la que ha hablado largo y tendido sobre su situación personal actual. Lejos de quedarse en un segundo plano, la que fuera ganadora de Supervivientes 2021 ha querido revelar detalles sobre su nueva vida. Una vida que comparte, desde hace un año, con Agustín Ettiene.

Olga Moreno en un programa de televisión / Telecinco

Ha asegurado que se alejó de la vida pública para «conseguir la paz y la tranquilidad de la que disfruto ahora». Además, también ha tenido unas palabras que no dejarían en muy buen lugar al ex guardia civil. «Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta, me da mi sitio y me hace feliz», ha indicado a Semana.



Fue en octubre de 2021 cuando saltó la bomba de que Olga y el padre de Rocío Flores sentenciaban su relación. Una historia de amor que habían defendido a capa y espada, sobre todo, tras el documental de Rocío Carrasco. Tras más de 20 años juntos sus caminos se separaron como por arte de magia. Poco después, en enero de 2022, salió a la luz que Antonio David había iniciado un romance con Marta Riesco. Idilio que duró apenas un año, ya que la pareja rompió, tal y como reveló la propia periodista en su perfil de Instagram.

Tras darse a conocer la historia de amor entre el ex concursante de Gran Hermano Vip y la reportera, Olga declaró en El programa de Ana Rosa que «solo quiero entrar para decirle a Rocío que no se preocupe, que todo va a estar bien. Se lo he dicho en persona y creo que se merece que se lo diga públicamente porque han machacado públicamente a Rocío y no se lo merece, de verdad os lo digo. No voy a hablar de mí ni de su padre, no voy a hablar de nada. Llevo 22 años con ella. Que las dos sabemos lo que ha pasado. Ella sabe lo que ha sufrido. Lo sabemos ella, el padre, David y yo. Os lo digo de corazón os lo digo de verdad, Nunca he mentido, nunca he engañado. Esa niña no se merece lo que le están diciendo. Tiene que seguir para adelante, tiene 25 años y tiene que mantenerse al margen. Ella no sabía nada, no lo sabía», indicó, ya que por aquel entonces, la nieta de Rocío Jurado formaba parte del grupo de colaboradores del citado espacio de Telecinco.

Olga Moreno y Agustín Etienne en un barco / Gtres

Después de meses de soledad y de no querer abrir su corazón, Olga Moreno rehízo su vida a mediados de 2022 con el empresario, con quien está forjando un futuro desde entonces.