Tensión judicial para Rocío Carrasco: Antonio David reacciona y Olga Moreno gana en los tribunales

Se complica el verano para Rocío Carrasco a nivel judicial. La hija de ‘La más grande’ vuelve a ser protagonista de la actualidad debido a las novedades legales que rodean su vida. El pasado jueves se conoció la suspensión del juicio en el que se volvería a ver las caras con Antonio David por el presunto delito de insolvencia punible que obligaba al malagueño a liquidar 60.000€ (en concepto del pago de la pensión de sus hijos que no habría realizado desde 2012). Según ha trascendido, el encuentro no se produjo por petición expresa del ex Guardia Civil y, tal y como explicó a este mismo digital el abogado de Carrasco, Javier Vasallo, la decisión del mismo estuvo vinculada a la serie de pruebas que tenía que presentar ante el juez para declararse insolvente y no estar obligado a pagar la cifra mencionada líneas más arriba. Por otro lado, cabe destacar que Vasallo desveló a Look que, independientemente de la decisión de Antonio David y su defensa, ellos también querían cancelar la cita judicial por delito continuado.

Rocío Carrasco en un plató de televisión. / Mediaset

No obstante, más allá de estas actualizaciones legales, ahora Rocío Carrasco tiene que hacer frente a la reacción del padre de sus hijos en su propio canal de YouTube acerca de esta cuestión. Como suele ser costumbre desde que le desvincularon del mundo Mediaset, Flores utiliza sus propias redes sociales para defenderse, pero, en esta ocasión, lo ha hecho a través de su abogado, el cual ha publicado un video contando el motivo por el que habrían decidido optar por la suspensión del juicio.

«El juicio estaba suspendido desde ayer como consecuencia de una solicitud por nuestra parte. Se ha suspendido porque no se ha podido incorporar a autos una serie de pruebas documentales que habíamos solicitado», sostiene el abogado, añadiendo que, tras leer lo publicado en varios medios donde se señala que Antonio David estaría cada vez más cerca de ingresar en prisión, quiere destacar que «las condenas solo le pertenecen a los jueces» después de un juicio donde se presenten todas las pruebas.

Pero, las palabras de la defensa del ex colaborador de televisión no ha sido lo único a lo que ha tenido que hacer frente Rocío Carrasco. En las últimas horas ha salido a la luz que Olga Moreno ha conseguido la victoria en su última batalla judicial contra la hija de la intérprete de Como una ola, la cual le pedía 150.00 euros para apaciguar los daños producidos a consecuencia de una entrevista concedida por la sevillana a Sálvame Deluxe en diciembre de 2019, considerando que sus palabras fueron nocivas para su imagen. Unas causas que el Tribunal Supremo ya habría tomado la decisión de desestimar, ocasionando otro gran varapalo para Rocío Carrasco, ya que le supone hacerse cargo de los costos de todo el proceso.

No hay duda de que estos últimos movimientos judiciales están siendo toda una montaña rusa para Rocío Carrasco de cara a su imagen en la esfera pública. De hecho, cabe recordar que hace menos una semana aproximadamente, la hermana de Gloria Camila no se presentó junto a sus hijos y Antonio David en el juicio donde se le acusaba de abandono familiar. Una cita que hubiera supuesto el reencuentro con su primogénita después de varios años sin verse.