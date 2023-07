Antonio David Flores (47) y Rocío Carrasco (46) tenían previsto volver a verse las caras ante la justifica este jueves por el presunto delito de insolvencia punible que obligaba al malagueño a liquidar 60.000 euros -más intereses y costes- en concepto del pago de la pensión de sus hijos, que no había pagado desde el año 2012, a la hija de Rocío Jurado; y por el que se enfrentaría a cuatro años de prisión. Sin embargo, finalmente el encuentro no va a producirse por petición expresa de los abogados del ex colaborador de Sálvame.

Ha sido el abogado de Rocío Carrasco, Javier Vasallo, quien ha confirmado la noticia a este digital hace escasos minutos. Según el letrado, la decisión de Antonio David pasa por la no tramitación de «una serie de pruebas que el Juzgado, después de dos años, no había tramitado», ha expresado. Cabe recordar en este sentido, que en la vista oral prevista para hoy, el ex televisivo debía presentar la documentación que acreditase sus ingresos desde que se declarara insolvente ante el juez, en 2012.

Antonio David Flores en Madrid / Gtres

Vasallo ha desvelado también que independientemente a la decisión ya tomada por Antonio David Flores y su defensa, él y Rocío Carrasco iban a hacer lo propio, por su parte, tras considerar que «la insolvencia punible es una insolvencia agraviada y, por lo tanto, la pena va de seis a nueve años de prisión, en virtud de todos los cobros que ha ido recibiendo hasta 2017, y que demuestran que no es insolvente. Nosotros también íbamos a pedir esa cuestión por escrito, por delito continuado», señala.

Algo de lo que precisamente Rocío habló durante el episodio número 11 de la docuserie que protagonizó en Telecinco, Rocío, contar la verdad para seguir viva. «Abierto al anochecer, 36.060,73€ brutos, Dónde estás corazón, 28.800€, Dónde estás corazón, 42.000€ (…) Contrato fechado el 14 de octubre de 2008: 28.800€ (…) De repente nos dimos cuenta de que la mayoría de esas cantidades no las cobraba él, sino sociedades a las que ni pertenecía. Y al mismo tiempo él se había declarado insolvente diciendo que carece de bienes, y pidiendo justicia gratuita, algo que se le deniega», contó.

Rocío Carrasco en ‘Contar la verdad para seguir viva’ / Gtres

El otro caso que enfrenta a la ex pareja

Paralelamente a este caso, se desarrolla otro similar aunque con los detalles invertidos. En 2018, fue Antonio David Flores quien demandó a Rocío Carrasco por el impago de la correspondiente pensión que debía abonar a sus hijos dos hijos en común. En este sentido, la Fiscalía pide para ella un año de prisión y 15.000 euros de multa por no haber pagado dicha pensión durante más de 40 meses. Lo que se traduce en una acusación por un delito de abandono de familia.

Antonio David and son David Flores arriving trial in Madrid on Wednesday, 28 June 2023

El juicio por este caso iba a celebrarse el pasado día 28 de junio. Sin embargó, Rocío no se presentó. El motivo de su ausencia se debería, según informaron sus representantes legales, a que «su clienta no había sido pertinentemente notificada». Algo que amplió después el periodista Jesús Manuel Ruiz. «Al domicilio de Carrasco no se puede acceder fácilmente. Las notificaciones se tienen que dejar en un buzón. De ahí, el considerar que no ha sido notificada», explicó.