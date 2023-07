Sofía Suescun (26) ha copado varios titulares de la crónica social de nuestro país en las últimas horas. ¿El motivo? Su última historia de Instagram. La ganadora de Gran Hermano 16 ha sorprendido a su más de un millón de seguidores en esta red social compartiendo una foto, muy sonriente y cómplice, con ni más ni menos que Rocío Carrasco (46). A juzgar por la instantánea, ambas habrían pasado juntas la tarde de este sábado en una barbacoa, con chapuzón incluido, en la casa que la influencer posee en una lujosa urbanización en Valdemorillo, en Madrid.

Y eso no es todo. Haciendo gala de su gusto por la moda, las ex televisivas han dejado claro que se intercambian (o regalan) ropa y complementos. «Mi Ro quería las botas leggins de SheIn, y como las agotasteis en un día, le guardé las mías. Ella feliz con sus botas jiji», ha escrito Sofía junto a la imagen en cuestión que deja ver el calzado: unas botas efecto segunda piel con un altísimo tacón de aguja de color rosa fucsia. Curiosamente, el color con el que más se identifica Rocío Carrasco desde que viera la luz la primera parte de su documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Stories de Instagram de Sofía Suescun / Instagram

Esta es la primera vez que Sofía Suescun y Rocío Carrasco posan juntas, y de tal forma. Y de ahí la sorpresa pese a que bien es cierto, que son varias las veces que, sin ser vetada todavía por la cadena, Sofía ha defendido en los platós de Telecinco a la hija de Rocío Jurado y echado, a su vez, por tierra, a Rocío Flores (26) y Gloria Camila Ortega (27), que es ex de su pareja, Kiko Jiménez. «Si Rocío [Flores] contara lo que realmente pasó con su madre quedaría en muy mal lugar y ya no va a interesar a nadie», «Rocío solo interesa por la relación con su madre, y no habla porque no le conviene», «Me contaba que Gloria Camila lo llevaba por el mal camino, a derrochar, con un ritmo de vida muy alto, y al final se te pegan las malas costumbres. Él hasta sufría», son algunas de las declaraciones que Sofía ha hecho en contra de tía y sobrina.

Rocío Carrasco en Huelva / Gtres

¿Distanciamiento con Jorge Javier?

La buena (y casi repentina) sintonía entre Rocío Carrasco y Sofía Suescún podría ser un punto de inflexión en la amistad que, hasta el momento, la ex de Antonio David Flores (47) ha demostrado tener con Jorge Javier Vázquez (52). Y es que es por todos conocido que la faceta televisiva de Sofía Suescun no terminó demasiado bien para con su relación con el presentador de televisión. Los dos protagonizaron varios rifirrafes y fueron protagonistas de reproches entre sí: «Hombre, para decir esas cosas, ¿Mejor callada no? La Sofía de ahora nada tiene que ver con la que yo conocía, no te reconozco últimamente. No sé qué está pasando, pero desde que está con Kiko está totalmente apagada. A lo mejor no es tu responsabilidad, es la suya que está en una relación en la que está consumiéndose», llegó a decirle el de Badalona a la navarra.